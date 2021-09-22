【智慧城市】科企研5G數據管理系統　促進低成本智慧城市

▲ 吳國聲早前參加了數碼港的「走進灣區創業計劃」，並成為了優勝者之一。（陳靜儀攝）

5G技術的面世讓數據傳輸效率大增，數碼港創科企業Unissoft藉此創商機，用「網絡編碼」技術和「5G邊緣設備」為客戶處理大數據，實現人工智能管理系統。其概念就如數碼相機面世後，相機（邊緣設備）會即時處理影像，讓我們短時間內看到相片，毋須交到「黑房（雲端系統）」處理後才能看到相片。

Unissoft創辦人吳國聲正與2間企業合作，在數碼港內建設近似中央處理器的5G邊緣設備，下月在數碼港商場設立寵物監測系統，協助物業管理人員一眼看清商場內的寵物位置和數目；未來更打算將技術推廣到大灣區製造業的品質監控上。

智慧城市過去難以實現，原因在於傳統的3G、4G、WiFi技術傳輸速度不足，令不少人工智能技術在資料傳輸和運算速度上遇瓶頸。

吳國聲指，Unissoft研發的nEdge邊緣設備類似中央處理器，能設置於機構或企業附近，用5G接收及發放數據。當不同裝置的資料傳送到「邊緣設施」後，數據會自動經「網絡編碼」技術處理，毋須用大量實體綫路連接，處理速度亦可支援到實時監察系統。同時，「網絡編碼」技術亦會將收集到的數據切割，並分開存儲到不同的數據中心，即使一份「碎片」被非法獲取，亦無法還原資料。

以閉路電視為例，如要一個商場近百個閉路電視應用人工智能，單靠現行4G技術的速度難以應付大量資料傳輸，傳統方法需將每個閉路電視鋪設光纖綫路；另外，由於人工智能程式獨立裝設於每個鏡頭內，每當系統需要更新時，亦需為每個裝置安排更新，過程繁複，成本高昂。吳國聲稱，以上情況會為企業帶來大量成本，在享受人工智能前就要「先打五十大板」，令企業卻步。

「數據碎片化」 黑客難破解

在同一案例下，透過Unissoft的技術，只需在閉路電視安裝一張5G SIM卡，就可將資料傳送到nEdge邊緣設備。相比起傳統的邊緣設備方案，閉路電視鏡頭沒有複雜的人工智能軟件，省卻了日後眾多裝置的更新煩惱。他續稱，nEdge收集到的數據會用「數據碎片化」的方式處理，即將資料切割數份再利用「網絡編碼」存放到3個不同品牌的數據中心或雲平台。如黑客要破解文件，則需將存放於不同數據中心的「資料碎片」同時破解，大大增加了資料的保安程度。

Unissoft將於下月起，聯同SmarTone及愛立信在數碼港商場內試用以上技術，設立寵物監測系統，為管理人員即時統計商場內的寵物數量，以及監察有否寵物進入不可內進的區域。吳國聲指，寵物監測系統只是公司發展的其中一步，顯示系統在物業管理上的潛力，未來計劃將公司業務拓展至大灣區。

贏創科賽 佛山資助設辦公室

Unissoft早前已在佛山贏得創科比賽，獲佛山市和廣東省科技局資助2,000萬元，在當地設立辦公室，將香港的創科成績帶到當地。他聲稱看好內地的工業發展，「內地方面，我們正醞釀一個應用，叫作Smart Factory或Industry IOT，用人工智能去檢測製成品的品質，提升產品質量。」

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記者：陳梓蔚