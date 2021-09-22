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【新冠肺炎】今日僅增1宗菲律賓輸入個案　涉及55歲外傭帶變種病毒

社會 14:20 2021/09/22

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（經濟日報資料圖片）

本港今日（22日）新增1宗輸入確診新冠肺炎個案，涉及一名55歲女子，由菲律賓抵港；至今本港個案累計12,168宗，包括12,167宗確診個案及一宗疑似個案。同日錄少於5宗初步確診個案。

今日新增一宗輸入個案，詳情如下：

  • 第12,173宗：55歲女外傭，9月20日乘搭5J272航班由菲律賓抵港，一直未有病徵，檢出帶有L452R變種病毒；早於6月22日及7月13日在菲律賓接種兩劑復必泰

另外，衞生防護中心提醒，下列指明地方相關的指明人士，須於明日（23日）或之前作強制檢測：

  • 半山區干德道52號駿豪閣
  • 大圍美田路63號壹號雲頂第6座
  • 大嶼山大地塘74號
  • 土瓜灣浙江街22號同順興大廈
  • 半山區地利根德里12號譽皇居
  • 半山區列堤頓道7號

衞生防護中心公布，昨日（21日）新增1宗輸入個案，患者為34歲男子，帶有L452R變種病毒，無病徵，9月19日乘坐LX138從法國抵港，4月20日及5月11日在香港接種兩劑復必泰，8月4日在香港血液樣本檢測對抗體呈陽性。另初步確診少於5宗。詳情即看：【下一頁】

政府昨日（21日）就強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處4個指明地方的人士接受新冠病毒核酸檢測，涉及爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案的4間學校，包括北角漢基國際學校小學部一年級師生。詳情即看：【下一頁】

更多影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：余思嵐

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