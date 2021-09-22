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【打擊酒駕】警方中秋節打擊非法賽車及酒駕　3名司機被捕

社會 10:55 2021/09/22

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熱門 聲夢傳奇 疫苗獎賞 炎明熹 李慧詩 宋宛穎 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

東九龍總區交通部打擊非法賽車及酒後駕駛行動。（警方提供）

警方昨日（21日）於東九龍打擊非法賽車及酒後駕駛，設置偵速路障及截查懷疑非法改裝車輛，有2名男司機未能通過酒精呼氣測試被捕，另亦有一男子嫌無牌駕駛被捕。

東九龍總區交通部人員在區內多個地點設置路障及巡邏，並要求90名司機進行酒精呼氣測試。2名分別為55歲及60歲的本地男司機未能通過酒精呼氣測試，涉嫌酒後駕駛被捕，他們已獲准保釋候查，需於10月中旬向警方報道。人員同時亦於區內設置反超速路障及雷達行動，超過130輛車輛涉嫌超速駕駛，於現場被票控或稍後向有關司機發出告票。

另外，警方巡經觀塘道時發現一輛私家車在行駛時左搖右擺，該輛私家車被截停後，一名26歲男司機涉嫌無牌駕駛、駕駛時未有第三者保險及駕駛未獲發牌照車輛被捕，他已獲准保釋候查，需於10月中旬向警方報道。

行動中，發現9輛私家車涉嫌違反《道路交通( 車輛構造及保養)規例》，其中3輛私家車懷疑被非法改裝，對其他道路使用者構成危險，已被拖往汽車扣留中心作進一步檢驗。人員亦向另外6輛車輛發出欠妥車輛報告。

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責任編輯：余思嵐

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