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【聲夢傳奇】炎明熹口才「升呢」有玄機　Gigi換新書包遇「靈異事件」

娛樂 11:18 2021/09/22

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熱門 聲夢傳奇 疫苗獎賞 炎明熹 李慧詩 宋宛穎 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

《聲夢傳奇》三料冠軍炎明熹（Gigi）率先「跑出」，推出個人首支單曲《真話的清高》，而且推出半日間就登上流行榜冠軍，《聲夢》學員、粉絲紛紛力撐，大讚新歌高水準。

Gigi的MV亦於歌曲推出當晚上架，她在Instagram開直播與粉絲一同看MV首播，見證難忘時刻。Gigi與粉絲聊天互動，並清唱了數句新歌送上驚喜。

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Gigi開直播

Gigi在接受TVB娛樂新聞台訪問時表示深明直播內容沉悶，主播王鎮泉就指Gigi起初滔滔不絕，同時「踢爆」她早有準備。

原來Gigi手執一份自己在車上所寫的「貓紙」，當中記下自己的所思所想，趁新歌MV首播Live時與粉絲分享。相信一眾粉絲早已習慣這位「火星女神」的古怪內容、語速吧？

最新影片推介：麥美恩專訪

火星女神遇「靈異事件」？

Gigi現時是中五學生，新學年開學不足一個月就需要換新書包，皆因陪伴自己多年的書包「小紅」已破損嚴重。

不過她自爆新書包相當「靈異」，指自己背上新書包總似是有人在背後拉扯著她，書包背後又明明是沒有彈力，Gigi高呼十分恐怖。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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