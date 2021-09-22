【新冠疫苗】即日籌今起擴展至所有合資格人士　市民毋須預約即場打針

▲ 「即日籌」今日起擴至所有合資格人士。（資料圖片）

本港至今逾6成半合資格人口接種首劑新冠疫苗，港府日前公布，今日（22日）起，21間社區疫苗接種中心將為所有有意接種疫苗的合資格人士提供「即日籌」，市民毋須預約可以即場接種疫苗。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷昨日（21日）表示，新安排可以有助提高接種意欲，尤其是對不懂電腦預約的長者及中年人士有幫助。詳情即看：【下一頁】

「即日籌」在9月及10月派發時間為上午7時45分開始，先到先得，派完即止；而社區疫苗接種中心每日下午1時半至2時半關閉進行清潔消毒，最後一節接種時段為下午7時至7時半；自11月起「即日籌」會於社區疫苗接種中心開放前15分鐘開始派發，而最後一節接種時段為中心關閉前1小時。

因應香港中央圖書館接種中心下月起遷往渣華道體育館，香港中央圖書館將派發「即日籌」至9月30日，而渣華道體育館將由10月1日起派發「即日籌」；而大埔墟體育館和荃景圍體育館派發「即日籌」安排會10月1日起停止。

如欲領取「即日籌」的合資格人士可親身攜同香港身份證，到社區疫苗接種中心取籌，亦可委託家人到社區疫苗接種中心代領，惟需出示接種人的香港身份證副本。

「即日籌」安排在7月29日起實施，早前已擴展至60歲或以上長者及12歲或以上學生，及再將安排擴至5個特定群組，包括安老院、殘疾人士院舍及護養院員工；醫療機構員工；學校教職員，校巴司機及保母；餐飲業務和酒吧或酒館員工；及建造業工地人員。

本港昨日僅共1.8萬人打針，連續3日打針人數不足3萬，累計441萬人已打首針，佔合資格人口65.6%，發展商信和及華人置業昨日宣布，將延長第二輪抽獎活動登記日期至11月30日，以鼓勵更多香港市民打針，送出凱滙單位的前提亦由9月底有500萬人打首針延至11月底。詳情即看：【下一頁】

美國輝瑞藥廠與德國生物新技術公司BioNTech昨（20日）發布一項研究結果指，近日為5至11歲小童注射2劑低劑量復必泰疫苗，發現該年齡群小童可安全使用復必泰，並能產生強大免疫反應。詳情即看：【下一頁】

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記者：郭詩詩