【新冠疫苗】即日籌今起擴展至所有合資格人士　有接種中心指運作順暢

▲ 「即日籌」今日起擴至所有合資格人士。（資料圖片）

本港至今逾6成半合資格人口接種首劑新冠疫苗，港府日前公布，今日（22日）起，21間社區疫苗接種中心將為所有有意接種疫苗的合資格人士提供「即日籌」，市民毋須預約可以即場接種疫苗。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷昨日（21日）表示，新安排可以有助提高接種意欲，尤其是對不懂電腦預約的長者及中年人士有幫助。詳情即看：【下一頁】

「即日籌」在9月及10月派發時間為上午7時45分開始，先到先得，派完即止；而社區疫苗接種中心每日下午1時半至2時半關閉進行清潔消毒，最後一節接種時段為下午7時至7時半；自11月起「即日籌」會於社區疫苗接種中心開放前15分鐘開始派發，而最後一節接種時段為中心關閉前1小時。

負責營運將軍澳體育館社區疫苗接種中心的康健國際醫療集團營運總監梁國齡表示，今早中心的運作順暢，未算有太多人打針，相信是與中秋假期有關，又指近日打針的人數下降，而且大部分行動方便的人士已經打針，在現時疫情放緩時，應鼓勵仍未接種的長者打針。他認為「即日籌」可以方便到市民，不過若果要大大提高接種率，則未必可以靠此策略，相信當局要「諗諗其他辦法」。

因應香港中央圖書館接種中心下月起遷往渣華道體育館，香港中央圖書館將派發「即日籌」至9月30日，而渣華道體育館將由10月1日起派發「即日籌」；而大埔墟體育館和荃景圍體育館派發「即日籌」安排會10月1日起停止。

如欲領取「即日籌」的合資格人士可親身攜同香港身份證，到社區疫苗接種中心取籌，亦可委託家人到社區疫苗接種中心代領，惟需出示接種人的香港身份證副本。

「即日籌」安排在7月29日起實施，早前已擴展至60歲或以上長者及12歲或以上學生，及再將安排擴至5個特定群組，包括安老院、殘疾人士院舍及護養院員工；醫療機構員工；學校教職員，校巴司機及保母；餐飲業務和酒吧或酒館員工；及建造業工地人員。

本港昨日僅共1.8萬人打針，連續3日打針人數不足3萬，累計441萬人已打首針，佔合資格人口65.6%，發展商信和及華人置業昨日宣布，將延長第二輪抽獎活動登記日期至11月30日，以鼓勵更多香港市民打針，送出凱滙單位的前提亦由9月底有500萬人打首針延至11月底。詳情即看：【下一頁】

美國輝瑞藥廠與德國生物新技術公司BioNTech昨（20日）發布一項研究結果指，近日為5至11歲小童注射2劑低劑量復必泰疫苗，發現該年齡群小童可安全使用復必泰，並能產生強大免疫反應。詳情即看：【下一頁】

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記者：郭詩詩