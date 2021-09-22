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【KO胃脹】中秋食滯肚脹消化不良　營養師分享3類食物助消脂解滯

健康 11:31 2021/09/22

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熱門 聲夢傳奇 疫苗獎賞 炎明熹 李慧詩 宋宛穎 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

中秋食滯肚脹消化不良，營養師分享3類食物助消脂解滯。

中秋假期，大家都會與親友相聚慶節，自然吃不少月餅、水果等應節食品，容易出現消化不良、胃氣脹的情況。香港營養師學會（HKNS）認可營養師李杏榆（Annie）曾在Facebook分享了3大類食物，有助消脂解滯，促進消化。

1.含澱粉酵素的食物—未全熟芒果和香蕉

這兩種生果含有澱粉酵素，有助將澱粉質轉化為糖分。Annie分享，這兩種生果的共通點就是愈熟愈甜。因此最重要選擇一些未全熟的芒果及香蕉，可有助消化澱粉質，減少飽滯感。

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2.含水溶性纖維的食物—燕麥、亞麻籽粉、雪耳、木耳、紅腰豆、杏仁

進食糖份高的食物，血糖會上升得快，除非即時做運動，否則血糖過高除了會增加糖尿病風險之外，亦會引致肥胖，特別是中央肥胖的問題。

Annie表示，水溶性纖維有助穩定血糖，延長飽肚感，如果可以及時增加活動量，就可以消耗糖份，不會在節後增重數磅。

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3. 含益生菌的食物—希臘乳酪、泡菜、納豆等

益生菌有助促進消化和吸收營養。不過Annie提醒，選擇乳酪時，記得選有活性益生菌及低糖乳酪。

文章獲授權轉載。

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責任編輯：羅嘉欣

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