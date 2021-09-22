【我家無難事】關禮傑父女為環保食素　乖女關楓馨擇偶尊重爸媽意見

▲ 關禮傑中秋一家在港慶團圓，關楓馨簽約無綫最想拍劇。

TVB新劇《我家無難事》正在播出，男主角之一的關禮傑與女兒關楓馨（Fabienne）近日趁著中秋節接受TVB娛樂新聞台訪問，談及父女二人食素的因由。另外，早前透露關楓馨即將簽約TVB，她在訪問中直認最想拍劇。

現年26歲的關楓馨於英國畢業返港，參選《2021年度香港小姐競選》打入五強，之後其父關禮傑亦已透露女兒將簽約TVB正式入行。

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▲ 父女一同接受訪問。（訪問截圖）

廿四孝老竇關禮傑

日前兩父女一同接受TVB娛樂新聞台訪問，關禮傑表示因為兩位女兒都在外地讀書，今年難得一家四口在港過節，對他來說特別有意義。

當年為了讓身在外地的女兒感受到中秋的節日氣氛，關禮傑曾經與太太炮製驚喜，帶著當地還未有售的冰皮月餅，偷偷飛往英國見女兒一面：「讓她們感受一下香港的口味。」

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▲ （instagram圖片）

為環保吃素

父女二人都是素食者，節目組特地為他們準備了全素的中秋宴會。

已經吃素5、6年的關楓馨提起吃素因由：「以前經常出街吃飯覺得好滯，每次回家都覺得不舒服，當地都好多人食素，一試發現其實不難，看更多紀錄片得知吃素可以幫到動物又更環保，於是開始了吃素。一開始不太適應，很少素肉選擇，在外國豆腐亦不多，只能不停吃菜、豆、蕃薯，現在選擇多了許多。」

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▲ 關楓馨積極推廣素食。（訪問截圖）

多吃豆類補充

結果，關楓馨吃素的生活習慣亦影響了父母隨她一同吃素。

關禮傑直認剛開始時不習慣，而且有點不夠氣力：「初起步吃素的確覺得不夠氣力，因為習慣了吃肉，那時正在拍攝《誇世代》，覺得有點累、食量不足。後來聽女兒說要吃多點豆，各類型食物也要吃多一點，慢慢適應了，覺得體力變得跟以前一樣，於是便繼續下去。」

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▲ 關禮傑受女兒影響開始吃素。（訪問截圖）

關禮傑甘做「白老鼠」

關楓馨除是素食份子，還在經營素食甜品生意：「香港近年多了素食，但在甜品選擇方面還是比較少，大眾對於無蛋奶的甜品會擔心質感和不好吃，於是想改變大家的想法。」

關禮傑笑言過去為女兒做過許多次「白老鼠」幫她試味，又直言在經濟上多少也有給予支持。

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▲ 關禮傑非常了解女兒喜好。（訪問截圖）

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關楓馨孝順父母

在默契遊戲環節時，關禮傑知道女兒擇偶條件要高大、健康，又表示善良、有禮是基本條件。

問到如果父母不滿，會否放棄與另一半的關係時，關楓馨則謂：「會聽他們怎樣說，但覺得自己不會帶一個無禮貌的男生回來。」

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父親傳授演員道德

經歷完港姐競選後，關禮傑指女兒成長了不少：「之前到外國讀書是覺得成長了，但沒今次成長得快，面對不同壓力，輿論等，她都能夠去克服，是最大的收獲。」

問到他對女兒入行的忠告，作為行內大前輩的關禮傑謂：「留意自己的修養、操守、形象，準時最重要。」關楓馨則表示自己最想拍劇，亦希望能夠主持與素食有關的飲食節目。

▲ 關禮傑於《我家無難事》飾演剛出獄的郭忠石。（劇集截圖）

型佬關禮傑自彈自唱

此外，最近播出的《我家無難事》中，關禮傑演的郭忠石受過廿年牢獄之苦，出獄後變得相當過氣，劇組為拉低關禮傑的瀟洒指數，特意準備了過氣的Mark哥褸。

關禮傑左在天台自彈自唱一幕引起討論，除歌喉備受賞識，亦有網民追問歌曲出處，劇組透露歌曲是特地創作，歌詞隨著劇情發展會越來越有意思，希望令觀眾更有共鳴。

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