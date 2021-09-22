【翻新工程】砵蘭街休憩花園完成翻新工程　粉紅色設計明午重新開放

▲ 油尖旺區砵蘭街休憩花園已完成翻新工程。（政府新聞處圖片）

康文署今日（22日）宣布，油尖旺區砵蘭街休憩花園已完成翻新工程，明日（23日）中午12時起重新開放給公眾使用。



康文署聯同建築署、政策創新與統籌辦事處及信言設計大使的年輕設計師為砵蘭街休憩花園進行設施翻新工程，旨在改善花園環境的同時，鼓勵使用者互相交流。

▲ 砵蘭街休憩花園明日中午12時起重新開放給公眾使用。（政府新聞處圖片）

翻新後的砵蘭街休憩花園，有一部分會保留原有的布局作設施翻新，優化照明設施和座位；而另外一部分設計則帶現代感，加入創新的設計和藝術元素，包括地面、休憩設施和植物等以簡約的單色調呈現。

▲ 翻新後的砵蘭街休憩花園鼓勵使用者互相交流。（政府新聞處圖片）

另外，康文署正在中西區的山道天橋休憩處，及即將在油尖旺區的咸美頓街休憩花園進行相關的翻新工程，目的是為人流眾多的小型戶外康樂場地注入創新設計和藝術元素，改善舊有的公共空間。

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責任編輯：郭詩詩