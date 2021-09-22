【追月天氣】天文台指清勁偏東氣流將至　今日稍後雲量增加或有雷暴【附未來9天天氣預報】

▲ 天文台預測部分時間有陽光及酷熱，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。（資料圖片）

今日（22日）為中秋日翌日。天文台預測今日有陽光及炎熱，已發出酷熱天氣警告，受一股清勁的偏東氣流抵達，本港稍後局部地區會有驟雨，甚或有有雷暴，晚上大致多雲；未來2、3日大致多雲，風勢較大，亦有幾陣驟雨。

天文台至今日近中午時份錄得32.3度，預料今日日間有陽光，惟中國東南部的氣壓正在上升，預料一股清勁的偏東氣流會在今日稍後抵達廣東沿岸，隨後雲量會逐漸增加，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。

隨著偏東氣流抵達，未來2至3日大致多雲，風勢較大，有幾陣驟雨。下周初逐漸緩和，華南地區天色較為明朗。

▲ 未來9天天氣預測。（天交台截圖）

▲ 各區氣溫。（天文台截圖）

適逢中秋佳節，雖然天氣未如理想較多雲，但仍有不少市民到維園及沙灘賞月。在新冠疫情下度過第二個中秋節，有在場市民向TOPick表示今年中秋氣氛比去年好，但仍遜於新冠疫情前；另受到口罩令及限聚令影響，有市民指最不喜歡與親友見面時要戴着口罩，以及聚餐時亦要分枱坐。詳情請見：【下一頁】

「大澳水鄉花燈節」踏入第四屆，惟鑒於遊人過多，主辦單位昨宣布中秋節及中秋節翌日（即21及22日）將不會亮燈；9月27日及28日同樣暫停亮燈，盼大澳人能享受家庭時光。詳情請見：【下一頁】

更多影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：余思嵐