【好人好事】外傭過馬路跣低散銀跌一地　多名熱心途人助拾起獲讚有愛

▲ 一名女子於深水埗不慎滑倒，手上硬幣散落一地，多名熱心途人助拾起硬幣。

守望相助的精神值得讚賞，日前有網民在Facebook群組「馬路的事討論區（進修常理版）」上傳一段車Cam影片，一名外傭於深水埗過馬路時不慎滑倒，手上零錢散落一地。途人見狀紛紛上前拾起零錢並扶起她，影片傳出後網民大讚「好有愛！」。

影片拍攝地點於深水埗欽州街與福華街交界，畫面顯示一名包上紅色頭巾的外傭，因天雨路滑，過馬路時不慎滑倒，手上硬幣散落一地。外傭初時坐在地上不知所措，一名男子見狀迅速施援，拾起多個硬幣，隨後有近10名熱心途人幫忙，將零錢交還外傭手中。

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網民大讚有愛

過程中亦有人扶起及慰問外傭，攙扶她走回行人路上。短短48秒的影片，吸引逾千個讚好，網民大讚「好有愛」，「香港人本質就係咁好！」、「齊心協力做好香港」、「呢啲係我哋自豪嘅嘢」、「好人好事，薪火相傳」、「將心比己，如果自己跌心情又會是怎樣？扶一把，超心暖」。

過往香港有不少熱心途人展現互助精神，近日一名港媽帶同年幼女兒乘搭港鐵將軍澳綫時，因車門突然關上，將母女分隔。港媽部分衣物被車門夾著，而在車廂內的女兒捉著衣服不放，情況危急險釀成意外。最後幸獲數位乘客合力拉開車門，助母女解困。港媽其後於網上發帖，向熱心乘客道謝。

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責任編輯：王明芳