【MIRROR成員】教主Anson Lo新歌《Megahit》MV今晚推出　群星客串助攻盧瀚霆顯魅力

「教主」Anson Lo（盧瀚霆）於今天（9月22日）推出今年第3首個人單曲，新歌《Megahit》已於今天中午在《叱咤樂壇》首播，下午1時正式在各大音樂平台上架。教主向來能歌擅舞，往往都令人期待看他在MV施展舞技。

《Megahit》MV在今晚9時才推出，不過教主在昨晚（9月21日）已於Instagram發佈12秒MV的Teaser Video，身穿工人褲的他在強勁節拍下跳舞，活力十足。MV中更有鄭中基、鄭欣宜、ERROR成員Dee哥客串，十分有驚喜。

最新影片推介：麥美恩專訪

《Megahit》MV今晚上架

其實早前曾傳出其中一位座陣MV的是自認「鏡粉」的「重量級」藝人，當時不少網民也估計是欣宜呢！

MV teaser中寫有「傾力演出」四字，眾人也有精心安排的造型，有份客串的欣宜留言話「不得了」，有網民就想不到竟然找鄭中基客串。大感期待的神徒們，就要留意MV會於今晚9時於MIRROR官方Youtube上架。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

教主為MV密密操肌？

教主近月上載健身谷肌照片，再加上今年9月份有網民在西貢新開張的酒店巧遇教主拍攝MV，當時穿著白色背心的教主與一班全黑Dancer在酒店戶外地方勁歌熱舞，都可謂大騷健身成果，有指當時教主在為這首新歌拍攝MV。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

最新影片推介：江旻憓師弟培育劍擊新一代 5歲小花劍手目標未來奧運金牌