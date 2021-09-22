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【倔強】谷婭溦新歌求新突破　馬敬恆稱黎明不愧金句王

娛樂 12:37 2021/09/22

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熱門 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 聲夢傳奇 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

谷婭溦與馬敬恆（左）齊接受許文軒訪問。

日前谷婭溦及監製T-Ma馬敬恆作客TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》，接受主播許文軒（Edmond）專訪，大談推出新歌《倔強》感受。

谷婭溦介入今次新歌說：「今次一改Hip Hop曲風，特登搵T-Ma做監製，我哋係經朋友介紹，一早聽過佢嘅大名，但未見過佢，最好笑唔知佢原來咁後生，同我哋差唔多年紀！」

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谷婭溦馬敬恆有默契

至於T-Ma則笑言沒想過谷婭溦會邀自己合作：「之前對溦溦嘅印象，都係唱慢歌，睇佢啲MV喊得好淒涼，冇諗過佢想造Hip Hop同Rap，做一啲有態度嘅歌。」

溦溦直言這次錄音過程跟以往大不同：「以前都係喺公司嘅錄音室錄音，但今次喺T-Ma嘅Home Studio錄，感覺好放鬆，錄到攰仲可以喺梳化瞓一陣。同T-Ma合作，發覺佢講嘅嘢同我想要嘅嘢好Match，所以好有默契，好快就錄好，依家已經開始諗緊合作做另外一首歌。」

黎明多金句

同時，談到T-Ma作為監製，與不同歌手合作趣事時說：「馮允謙冇嘢做都會走上嚟寫歌同食嘢，佢錄錄下音見肚餓就會叫外賣，又好鍾意問我屋企有咩嘢食。」

另外，T-Ma指Leon黎明就真的有好多金句：「佢用好多抽象嘅例子去形容我嘅音樂，佢話呢段好似遊船河咁，而另一段就好似一個發光嘅波碌落去蘭桂坊咁，有時我介乎Get到同唔Get到之間，但我覺得佢講嘅嘢好Make Sense，好開心見到佢平時諗嘢同工作嘅方式。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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谷婭溦 許文軒 黎明 監製 TVB 音樂 歌手

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