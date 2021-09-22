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【花好月圓】相隔17年再跟任賢齊合唱　楊千嬅透露將錄新歌

娛樂 12:08 2021/09/22

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跟任賢齊再度合唱。

楊千嬅早前演出綜藝節目《我們的歌》第三季，接著又參與由東方衛視製作的「中秋夢幻之夜」，隨即再應邀為「灣區升明月電影中秋晚會」演出。雖然中秋節也要開工，但有充實的工作，千嬅反而覺得開心，因為難得有機會與多位香港藝人合作，感受很深！

千嬅在「中秋夢幻之夜」中，與任賢齊合唱《花好月圓夜》，主辦單位更在上海朱家橋水鄉覓靚景拍攝，拍出來的效果儼如MV一般美。

原來這首歌已是17年前的作品，千嬅笑說：「想不到17年後再有機會合唱，我同小齊都好開心，可能人大了，特別會諗起以前，大家有好多回憶，今次再唱《花好月圓夜》好開心，小齊本來有工作在身，辛苦他抽時間來錄映。」

二人久未合作。

另外，千嬅在昨晚的「灣區升明月電影中秋晚會」中，同樣是演唱一曲《花好月圓夜》，不過今次卻換上王凱俊合唱。今次晚會邀請不少港星演出，千嬅表示，今次見面特別開心，因為很久沒有見面，令大家的情懷感受很深！

早前千嬅為綜藝節目「我們的歌」第三季拍攝，同台演出的還有林子祥，他們以前輩身份㩦同新世代歌手鬥唱，在節目中千嬅與阿LAM打對台。

千嬅透露有不少新工作。

千嬅表示，十分欣賞阿LAM在音樂上的努力及堅持，而且他的狀態非常好，節目中阿LAM 大唱經典歌曲如《真的漢子》、《數字人生》及《憑著愛》等，而她則㨂選唱陳百強的《偏偏喜歡你」》她覺得只要是好歌便要承傳唱下去。

此外，千嬅又透露未來工作會繼續錄新歌，電影也是計劃中，至於巡唱則視乎疫情而定，還有其他綜藝節目演出，所以她一直保持自己在最佳狀態。

同場加映：麥美恩訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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楊千嬅 任賢齊 林子祥 歌手 我們的歌

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