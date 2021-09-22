【長者悲歌】劏房七旬翁每日洗腎3次靠妻照顧　兩老領免費飯吃過期食物度日

▲ 七旬伯伯每日洗腎3次，靠太太獨力照顧，平日領取免費飯、翻熱湯包，甚至吃過期食物度日。

在中秋佳節，不少基層長者仍病患纏身，艱苦度日。本港社企「銀杏館」定期免費派飯給有需要人士，例如基層長者及露宿者，近日他們探訪一對居於劏房的七旬夫婦，為他們送上月餅及福袋。患腎病的伯伯每天需洗腎3次，妻子為照顧他，無法外出工作，一日三餐也成難題。兩老每天只能領取社企免費飯、翻熱湯包，甚至吃過期食物。事件備受關注，不少熱心網民紛紛詢問可如何幫助兩位長者。

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七旬翁每天洗腎三次 太太全力照顧無法工作

銀杏館日前在其facbook專頁發文，講述這對七旬夫婦的生活狀況。70多歲的陳伯與妻子居於筲箕灣一個小劏房，月租約4000至5000元，環境狹窄，只足夠放一張雙人床，並無空間擺放其他傢俱。他們在床頭放了一個電壺，平日用來煮麵或買一些現成湯包翻熱，就當作一餐，每天坐在床邊吃飯。

至於床尾，則放了好幾箱用作洗腎的醫療用品。每次送來也是幾大箱，因沒甚麼空位，只好放在床尾。陳伯靠妻子獨力照顧，每天洗腎三次。由於洗腎過程要很謹慎，陳太在醫院學習了一星期，才學會怎樣處理。

為了照顧丈夫，她未能外出工作，夫妻零收入，只能靠每月合共約7000多元的津貼過活。惟每月房租約5000元，洗腎要用的醫療物資約1000至2000元，扣除這些開支，7000多元的津貼已所剩無幾，電費、水費等亦難以負擔。現時，兩老每天會在銀杏館領取免費飯盒，以減輕經濟負擔。

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社企心痛伯伯吃過期食物 熱心網民查詢支援方法

趁著中秋，銀杏館近日上門探訪，為他們送上月餅及善心人捐贈的福袋。這對年老夫婦生活艱難，不少網民看了帖文後，也想出一分力協助他們，有人想捐贈物資，有人表示願意前往探訪，亦有人希望兩老能盡快獲派公屋。銀杏館回覆網民查詢時表示，兩老已申請公屋幾年，目前仍在輪候中。

另有人提醒，伯伯要注意飲食，患腎病不宜吃即食麵、現成湯包或罐頭等高鈉食品。銀杏館慨嘆：

有次伯伯致電我們社工，說就算食物過了期他也不介意，請我們留給他。聽到年老伯伯這樣說實在難過。

想幫助兩位長者的熱心人有不少，銀杏館表示，有心人可透過WhatsApp聯絡他們的社工（67762876），商討支援方法。

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責任編輯：羅嘉欣