【寵物盲盒】逾百寵物盲盒被棄街頭　貓狗淋雨缺水缺糧奄奄一息

▲ 逾百寵物盲盒被棄街頭，貓狗淋雨缺水缺糧奄奄一息。

中國內地近年出現「寵物盲盒」，商人將活體動物放在盒中出售，買家不知道盒子裡藏有甚麼動物，過去已引發不少爭議。近日，上海有大批寵物盲盒被遺棄街頭，由於缺水缺糧，加上當時正下大雨，部分動物已經死去。

根據內地媒體報道，事發於周一（20日），上海嘉定區街頭出現大量寵物盲盒，由於正下大雨，不少盒內的貓狗已經奄奄一息，有市民憶述情況，指現場傳出屍體腐爛的味道，部分貓狗已經死去。據悉這些貓狗大多剛剛斷奶，一旦淋雨基本難以生存。

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警方及愛護動物組織接到市民舉報後隨即趕到現場展開救援，根據「上海領養之家」在微博發布的帖文，被救下的寵物包括71隻貓及36隻狗，隨後被安置在派出所車庫。

義工在網上發布領養通告後，不少熱心市民趕到現場申請領養，亦有人來捐贈物資。截止周二凌晨1時半，健康的貓狗已全數被領養，而其餘貓隻則被送到醫院。

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根據目擊者表示，現場所有盲盒的標籤信息已被撕下，運輸公司不詳，亦有人指現場見到疑似運輸快遞公司的員工，而警方目前已將涉事的快遞員帶走進行調查。

而被指涉事的中通快遞於昨日（21日）回應指，社交媒體傳播中通網點涉嫌違規寄遞貓狗寵物，經核實，中通確認所涉行為與中通網點無關，相關中通網點已向屬地公安報警，並向警方提供了所掌握的貨主、承運方等線索。

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責任編輯：羅嘉欣