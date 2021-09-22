【老友鬼鬼】顏國樑因潘志文一句話放棄當差　綠葉王「陳積」轉行教太極

▲ 因潘志文一句話棄當警察做演員，顏國樑效力大台28年曾患情緒病。

在《香港81至86》系列演陳積、《真情》演陳大勝、《十月初五的月光》演全海景的資深綠葉顏國樑，退出幕前已久，近日接受好友鄧英敏的網上節目《老友鬼鬼》邀請任嘉賓，兩位老友話當年。

顏國樑重提當年放棄當警察的穩定收入，選擇踏上演員之路，全因潘志文的一句無心說話。

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▲ 顏國樑讀書時期年年包尾。（影片截圖）

報大歲數考訓練班

現年68歲的顏國樑，相信是大家非常眼熟的綠葉演員，早於1967年參加邵氏的南國實驗劇團第八期，還未足法定年齡15歲的他濛渾過關成功簽約兩年。

顏國樑透露當時與他簽約的是當時仍在邵氏當高層、後來創立嘉禾的電影大亨鄒文懷：「當時無想過做明星，一入訓練班就要學怎樣『叫人』，如何跟工作人員、前輩打招呼。」

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▲ 顏國樑與鄧英敏話當年。（影片截圖）

在港台訓練字正腔圓

當年任職普通文員月薪約300至350元，所以顏國樑於訓練班畢業後領著200元底薪再加每一工10元的薪水，算是不錯的收入。後來經朋友介紹再而打進了香港電台任配音員。

坦言只得中二學歷的他稱，港台要求廣播時必須字正腔圓，所以他初期十分痛苦：「當年政府電台對發音好有要求，邊做邊學邊被罵，港台做了幾千集半小時節目的主角，令我重新讀書、學中文，雖然我掛名讀到中學，但年年考第尾，起初連自己個名發音都不正。」

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▲ 顏國樑曾任職配音員。（影片截圖）

轉行當警察

想得很長遠的顏國樑有感自己雖然在港台打工，但身份不是公務員，他朝達退休年紀沒長俸，於是便去投考警察。

他笑言第一堂便要背十多條防止賄賂條例：「無讀過書的我，進去背條例真的想死，背誦是學堂教我的，所以之後在電視台的工作就懂得去背稿，背足幾十年。」

▲ 因為潘志文一句話，令顏國樑決定重返幕前。（影片截圖）

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被無心之言刺中

本來一心捧「鐵飯碗」，但因老友潘志文約吃飯，令顏國樑又再改變人生計劃。話說當時潘志文已憑劇集《盜帥留香》、《變色龍》走紅，對方有次約顏國樑吃完飯後爭著結帳，潘志文說出：「你唔好同我爭，我搵錢易你好多。」此無心之言，再度令顏國樑陷入深思。

當年月薪只得1300元的顏國樑不停思索，笑言：「我的學歷最多只能做到警署警長，我不滿足那份人工，那時只得千幾蚊人工，已經看不起只得幾千蚊人工，我貪圖享受，但學堂第一堂已經提醒我們不能貪污。」

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跟潘志文在訓練班同屆畢業的顏國樑認為：「我知道對方有多少斤量，所以我有信心出去闖。」於是決定離開警隊轉做特約演員，剛好香港電台電視部有開拍劇集《執法者》，正需要找正規警察演出，顏國樑試鏡後便再度開始他的演員生涯。

上天似有安排，他回憶說：「雖然相對警察的工作，那段時間還是要捱、要搏。為方便工作，在廣播道租住房間，二房東正是TVB的監製助理陳榮光，他說幫我搭路問監製，有適合演出就找我，租地方還有老闆！」

結果，他進了TVB，接拍了多套經典作品，例如《香港81至86》、《季節》、《真情》、《皆大歡喜》、《十月初五的月光》等。

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▲ 顏國樑近年主力教太極。（Facebook圖片）

轉行教太極

在無綫效力28年後，顏國樑於2009年約滿離巢，身為趙堡太極拳第13代傳人的主力教授太極，早年移居內地，甚少參與幕前演出。對上的作品已經是2017年TVB的《賭城群英會》以及ViuTV的《VR驅魔人》」

顏國樑曾於訪問中自爆，曾患上焦慮症、驚恐症和抑鬱症三料情緒病，幸好有及時求醫，病情得以緩和。除了靠服藥和行為治療，顏國樑認為太極亦有助病情痊癒。

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