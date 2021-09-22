【誤傳消息】網傳65歲長者10月可領200元百佳禮券　社福機構澄清為誤傳消息

▲ 網傳65歲長者10月可領200元百佳禮券，社福機構澄清為誤傳消息。

網上流傳圖片，指65歲或以上長者可於10月1日到11間社福機構領取200元百佳超級市場禮券。TOPick向有關機構查詢，部分機構回覆指消息為誤傳，10月1日沒有派發禮券的活動。百佳回覆查詢時表示，活動與百佳無關，百佳亦沒有此推廣活動。

近日網上流傳一張圖片，列出11間機構的名單，指65歲以上長者可在10月到有關機構領取百佳200元券，通知家中符合年紀的人士去領取。TOPick向圖片中列出的機構查詢，其中惜食堂表示，今年10月1日不會舉行該活動，機構亦沒有接獲相關資訊，相信是誤傳。香港傷健協會亦表示，當日不會派發禮券。

香港單親協會就表示，有關消息是去年的資訊，協會今年沒有接受百佳的通知會派購物券，總幹事余秀珠補充，去年派發禮券時，只受託向合資格會員派發，並不是隨時進入中心就會得到購物券。

百佳超級市場回覆查詢時澄清，關於網上流傳百佳與有關慈善機構派發$200現金券活動，與百佳無關，公司並沒有此推廣活動，呼籲市民提高警覺。

TOPick亦正向名單上其他社福機構查詢，正等候回覆。

翻查資料，百佳於去年於第二期「保就業計劃」獲得逾1.6億元，其後按回饋方案，向27間合作社福機構運送現金食物券，包括網上流傳圖片中的11間機構，向20.45萬低收入家庭、長者及傷殘人士派發，每份為200元，由10張20元食物券組成。

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記者：黃悅晴