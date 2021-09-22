  • 34°C
香港時間 : 2021922日 (週三) 15:35
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 聲夢傳奇 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【誤傳消息】網傳65歲長者10月可領200元百佳禮券　社福機構澄清為誤傳消息

社會 14:11 2021/09/22

分享：

熱門 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 聲夢傳奇 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

網傳65歲長者10月可領200元百佳禮券，社福機構澄清為誤傳消息。

網上流傳圖片，指65歲或以上長者可於10月1日到11間社福機構領取200元百佳超級市場禮券。TOPick向有關機構查詢，部分機構回覆指消息為誤傳，10月1日沒有派發禮券的活動。百佳回覆查詢時表示，活動與百佳無關，百佳亦沒有此推廣活動。

近日網上流傳一張圖片，列出11間機構的名單，指65歲以上長者可在10月到有關機構領取百佳200元券，通知家中符合年紀的人士去領取。TOPick向圖片中列出的機構查詢，其中惜食堂表示，今年10月1日不會舉行該活動，機構亦沒有接獲相關資訊，相信是誤傳。香港傷健協會亦表示，當日不會派發禮券。

香港單親協會就表示，有關消息是去年的資訊，協會今年沒有接受百佳的通知會派購物券，總幹事余秀珠補充，去年派發禮券時，只受託向合資格會員派發，並不是隨時進入中心就會得到購物券。

百佳超級市場回覆查詢時澄清，關於網上流傳百佳與有關慈善機構派發$200現金券活動，與百佳無關，公司並沒有此推廣活動，呼籲市民提高警覺。

TOPick亦正向名單上其他社福機構查詢，正等候回覆。

翻查資料，百佳於去年於第二期「保就業計劃」獲得逾1.6億元，其後按回饋方案，向27間合作社福機構運送現金食物券，包括網上流傳圖片中的11間機構，向20.45萬低收入家庭、長者及傷殘人士派發，每份為200元，由10張20元食物券組成。

《健康台》最新熱門影片：

【TOPick診症室】眼藥水、隱形眼鏡如何減慢兒童近視加深？　眼科醫生建議3招防近視

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃悅晴

相關文章

【追月天氣】天文台指清勁偏東氣流將至　今日稍後雲量增加或有雷暴【附未來9天天氣預報】
今日 12:12
【追月天氣】天文台指清勁偏東氣流將至　今日稍後雲量增加或有雷暴【附未來9天天氣預報】
【販毒墮樓】23歲男子金石樓墮樓亡　警截查3名女子揭死者住所藏大麻花等毒品
今日 15:07
【販毒墮樓】23歲男子金石樓墮樓亡　警截查3名女子揭死者住所藏大麻花等毒品
【打卡好去處】太空館化身「微笑菠蘿包」　FriendsWithYou藝術裝置登陸西九文化區
今日 14:26
【打卡好去處】太空館化身「微笑菠蘿包」　FriendsWithYou藝術裝置登陸西九文化區

你可能感興趣

【追月天氣】天文台指清勁偏東氣流將至　今日稍後雲量增加或有雷暴【附未來9天天氣預報】
今日 12:12
【追月天氣】天文台指清勁偏東氣流將至　今日稍後雲量增加或有雷暴【附未來9天天氣預報】
【販毒墮樓】23歲男子金石樓墮樓亡　警截查3名女子揭死者住所藏大麻花等毒品
今日 15:07
【販毒墮樓】23歲男子金石樓墮樓亡　警截查3名女子揭死者住所藏大麻花等毒品
【打卡好去處】太空館化身「微笑菠蘿包」　FriendsWithYou藝術裝置登陸西九文化區
今日 14:26
【打卡好去處】太空館化身「微笑菠蘿包」　FriendsWithYou藝術裝置登陸西九文化區
保就業 香港 新冠肺炎疫情 疫情 社會福利 百佳

最高瀏覽

【候肺續命】32歲媽媽患淋巴癌命危苦等換肺　深情丈夫網上求助：救救我太太
16:33 2021/09/21
【候肺續命】32歲媽媽患淋巴癌命危苦等換肺　深情丈夫網上求助：救救我太太
【明星豪宅】徐菁遙為10歲女開豪華生日派對　Suki屋邨出身升呢成闊太
17:04 2021/09/20
【明星豪宅】徐菁遙為10歲女開豪華生日派對　Suki屋邨出身升呢成闊太
【六合彩】中秋金多寶頭獎1注獨中8,597萬　彩票於投注站購買
21:47 2021/09/21
【六合彩】中秋金多寶頭獎1注獨中8,597萬　彩票於投注站購買