【把關者們】暖男楊潮凱為家庭把關　拒當怪獸家長主張讓孩子自由探索

楊潮凱在劇集《把關者們》飾演「將軍」張智軍一角，他坦言拍畢劇集後對海關的工作有更深認識，像好好地上了一課。在劇中「把關」的他，在戲外就為家庭「把關」，陪伴可愛女兒Catharine遊歷大自然、快樂成長，同時學習成為一位好爸爸！

參演劇集《把關者們》

潮凱在劇中飾演版權及商標調查（行動）課助理監督，負責帶領一小隊，不過身為長官的他沒有高高在上、嚴肅的感覺，反而是輕鬆、隨意，就連與拍檔袁偉（Benjamin）對戲時也是彈著結他、玩樂中度過，再配上向來充滿喜感的C君、黃建東，整個小隊的氣氛自然相對輕鬆。

▲ （黃建輝 攝）

不過，始終都是紀律部隊劇集，對白中少不了夾雜冗長的條例，這都是令他大感頭痛，需要好好「背書」為角色下苦功。

潮凱接受TOPick專訪坦言，拍畢劇集後對海關有更多認識，懂得分辨海關與入境處，也知道海關所牽涉的部門是相當之多，了解到原來連藥房售賣假藥也與海關有關。

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勇敢挑戰自己

在同一行業打滾十年，有人會遇上收成期，又有人會感到厭倦而放棄收場。對於「演員」這行業，入行年資多少與成功與否向來不存在正比，也需要一點運氣才可遇上大有發揮的劇本。

2019年，正是潮凱投身演藝圈十年，他決定放手一搏由經理人合約轉為基本藝人合約來挑戰自己：「希望有些轉變，嘗試與不同的單位合作。又想看一看世界，雖然可在TVB學到很多事情，又覺得暫時可算是在少林寺中訓練足夠，希望可下山一試、挑戰自己，看看自己與別人比拚時，能力可以去到哪裡。」

潮凱回憶自己當時轉約也緣於家庭，他提到自己在TVB工作十年間也未曾家庭旅行，轉約後就與家人去了兩趟旅行：「看著自己爸爸媽媽年紀愈來愈大，你會害怕他們未必可以行動自如的情況下旅行，接著因為女兒出世不久，我都希望有一些回憶留給大家。」

看到潮凱分享家庭旅行時的燦爛笑容，也證明他當時是作了一個最適合自己的決定，同時換來與家人相處的珍貴時光，那種快樂是千金難買。

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以家庭為首位

潮凱轉換工作模式不久，可是後來卻出現新冠肺炎疫情於全球爆發，所有工作、生活計劃一下子被打亂，更令潮凱遇上自己人生上的一個遺憾，聽著也令人感到傷心又無奈。

潮凱提到公公在今年8月離世，他從香港回到內地就需隔離21天，時間上根本無法配合，未能送公公最後一程。

潮凱悔恨自己沒把握一次又一次探望公公的機會。他回憶於2015年時正在美國就讀為期一個月的演藝課程，當時病危的公公十分幸運地撐得過，然後他回到香港後又拍攝劇集、工作，也無法抽空返回內地。

又有一次，他打算旅行後到內地探望公公，無奈遇上疫情，即使可安排時間也不能回內地：「覺得很對他不住，2015年至2021年這段時間，為何我也不抽出時間回去探望公公呢？」

▲ （黃建輝 攝）

面對持續兩年多的疫情、親人的離世，也令潮凱審視自己投放在工作、家庭的比重，堅定地表示沒有任何事情比家人更為重要：「工作以外就是家人，基本上自女兒出生後，其實我也不太出外玩樂，近乎就是回電視城工作、處理自己電影的事宜，接著就是陪伴家人。」

他也不想錯過女兒的成長、珍惜女兒還需要父母的時間，更已作出「最壞打算」，想像女兒在11、12歲就會開始說「 爸爸，不要拖著我了」。

世事就是如為無常、不能計算，何不好好珍惜與親人相處的時光呢？

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緊張型爸爸？

既然潮凱如此重視親情，再加上他現時只有一位女兒Catharine，又會否相當寵愛這位前世情人呢？

潮凱自問不縱女兒，反而某程度是位甚為嚴厲的父親，特別著重女兒的禮貌、品德：「又未至於使用藤條，這樣就太過份，但會通過打手板來告知她何謂對與錯，因為我覺得她在這個階段是不會認知，再長大後就不可能教導。」

隨著女兒漸漸長大，潮凱近一兩年也再沒有打女兒的手掌，也有機會是「打在兒身，痛在父母心」吧？

小朋友也是偏向「受軟唔受硬」，潮凱教育女兒時就會軟硬兼施，除輕打手掌，又會化身《西遊記》的唐僧，充滿耐性地勸說女兒。

有次正值女兒發燒，他足足用了一小時與她聊天，解釋不服藥所帶來的後果，不過女兒都依然不願就範， 他就忍心要她感受生病的痛楚。幸好，最終女兒也經媽媽用半小時成功勸服，乖乖服藥。潮凱笑言自己的說話技巧都被太太比下去了！

▲ 把家人放在首位！（Instagram圖片）

不做強逼型爸爸

面對3歲半的Catharine開始就讀幼稚園，他對女兒的學業抱持輕鬆心情，強調自己不是令人聞風喪膽的「怪獸家長」。他不會強逼女兒認字，讓女兒自己在學校學習，畢竟他深信要令小朋友學習，朋輩的影響力遠超於父母呢！

他之所以不強逼女兒學習，原來是受自己小時候的經歷影響，「我自己覺得主要是我媽媽......爸爸也不太理會我的學業，他們逼得我相當厲害，總是想我可以成才，因為我的兄長、姐姐的讀書成績相當好。」曾經被強逼學習鋼琴的他直言相當明白被逼而又不想做的心情，怎樣也不會做得好。

▲ 潮凱不強逼女兒學習。（Instagram圖片）

他與太太傾談後取得共識，決定不強逼女兒，會讓她接觸不同的事物，尋找自己想做的事情：「總之你可養活自己就去做，做自己想做的事情，藝術家、建築師也好，就算是不能糊口，只要做你喜歡的事情，就一定可以做得好。」

他覺得啟發學習動機更為重要 ，皆因當你啟發到一個人的學習動機，他就會「鑽埋去」，怎樣也阻止不了。

在未有被父母的強逼下，Catharine可謂動靜皆宜，既有如爸爸般拿起相機攝影，又會游泳、溜冰、玩直立板與獨木舟。

潮凱更從一家人玩獨木舟後，發現女兒是觀察型寶寶，當時潮凱在教導姪兒如何玩獨木舟，詳細地講解整個過程，Catharine當時並沒有說過一句話，但後來她完全做出潮凱所說的動作，一直都默默地觀察以及牢記，證明家長的說話、動作對小朋友向來也起潛移默化的作用。

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一家熱愛大自然

在潮凱的社交平台上都不難發現他與女兒到沙灘玩的相片， 細問下原來二人在疫情下是沙灘的常客。潮凱曾經一睡醒就問女兒會否想到沙灘，然後就會駕車前往沙灘。兩父女可以坐在沙灘上玩沙、踢水，度過輕鬆的數小時，無疑也可增進父女感情吧！

他與女兒參與林林盡盡的水上、戶外活動，成為彼此的玩伴，他坦言自己是因為怕悶，又擔心女兒在家活動會感到沉悶。小女生難得熱愛大自然，原來也是一位不太怕熱的小朋友：「女兒是不怕曬，她很享受，即使天氣酷熱，她也不會表示自己感到很熱，只會說『爸爸，我濕曬喇個頭』」，十分可愛。

▲ 兩父女玩獨木舟。（Instagram圖片）

滿分爸爸？

當潮凱上載與女兒的相片時，不少都附有「新手爸爸的之日常」Hashtag，難道他覺得自己仍是一位新手嗎？

他自評表現值60、70分兼存在改善空間，「可能工作後回家會感到疲累，就未必會花很多時間陪她，但是我會盡力，在我不太疲倦的情況下，或能夠處理工作後就回家陪她。」這位年資3年半的爸爸自信地分享自己的「技能解鎖」，指自己去年只可為女兒紮馬尾，今年就成功紮鬢辮，不斷力求進步。

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愛妻號暖男

潮凱評定自己的表現為合格，但問到在女兒心目中的地位， 他就馬上「認輸」：「永遠都是媽媽為先，然後她又分得很清楚，媽媽然後就到爸爸，因為有時我和太太也不能照顧她時，就會由婆婆照顧」。他慶幸女兒是疼愛「四大長老」，不時會說很想念他們，聽著令人感到窩心。

這位合格的爸爸曾想為家庭增添新成員，但想到又要重新經歷照顧初生寶寶的階段，連忙打消了念頭。而且最重要是尊重愛妻：「太太本來是想自然分娩，最後需要開刀，痛了足足3天，痛楚更持續十多個小時，所以我也尊重太太的決定，既然她有陰影，也不會強行要求。」

潮凱把屋企過個關，把得很好。

記者：陳淑霖

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