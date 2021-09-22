【娛樂產業】調查指本地娛樂有助提高港人身份認同　智庫倡成立文化局制訂發展

▲ 青協青年創研庫公布「釋放香港娛樂產業的潛力」研究。 左起： 蔡晴峰、廖美欣、陳昌堅。(林宇翔攝)

本地流行娛樂近年有再次冒起之勢，有智庫調查發現，本地娛樂創作有助提高港人身份認同，但僅1成半受訪者表示有興趣從事相關行業，同時產業缺乏政府支援，建議政府成立文化局制訂發展藍圖，推動娛樂產業發展。

「青年創研庫」今日(22日)公布「釋放香港娛樂產業的潛力」研究報告，研究於今年8月25日至9月4日訪問816名15至65歲本港居民。結果顯示受訪者整體滿意現時本地免費電視台的狀況、並欣賞廣東歌、香港電影和香港網上創作，10為最高分，平均分分別為6.12分、6.11分、5.95分及5.90分，受訪者亦認同「本地娛樂製作最能代表香港文化」，和「本地娛樂製作提高我對香港人的身分認同」，平均分分別為6.23分和6.01分。

近1成半受訪者表示有興趣從事娛樂製作產業，其中以15至24歲的青少年佔最多。研究指，本地娛樂行業面臨青黃不接，又引述業界代表認為正規教育培育出來的人才及知識，與業界實際需要有落差。同時有逾3成受訪者認為政府缺乏對產業的支援，及不重視香港娛樂產業的發展。香港青年協會青年研究中心研究員蔡晴峰表示，雖然政府設有電影發展基金、創意智優計劃等資助，但僅限一次性撥款，建議可參考南韓、日本等，由政府主導支援，協助統籌、吸引投資及培育人才。

青年創研庫民生組召集人陳昌堅認為，本地娛樂產業發展潛力大，但多年來香港的文化事務一直分散由令個政府部門處理，沒有專責架構統領及推動，令產業缺乏觀且具策略性的文化政策規劃、導致相關配套支援不足，建議當局參考外地經驗成立文化局，制定娛樂產業長遠藍圖，如以業界機構規管受資助的非院校教育課程，並透過資助社企計劃，延續人才培育的渠道。

副召集人廖美欣又引述業界人士指，擔心《2021年電影檢查(修訂)條例草案》修訂草案審議倉卒，業界和投資者認為法例條文不清晰，日後或因而自我審查，窒礙業界創作空間，建議當局正視業界擔憂，更清晰地解說條文，以增強投資者對香港娛樂事業的信心。

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記者：蘇文軒