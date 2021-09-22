【鼠患嚴重】區議員稱深水埗晚間大批老鼠出沒覓食　食環署鼠患指數未能如實反映

▲ 署昨日（21日）公布，2021年上半年的整體鼠患整體情況大致受控。（資料圖片）

食環署昨日（21日）公布，2021年上半年的整體鼠患參考指數為2.8%，低於2020年下半年的3.6%，整體情況大致受控。身兼深水埗區議會防治社區蟲患鼠患工作小組主席麥偉明表示，署方的鼠餌不及街道上新鮮食物，在晚上11時後仍出現大批老鼠，其指數與實際判斷有落差。

麥偉明今日（22日）接受港台節目訪問時，指雖然署方的外判街道承辦商有洗街，但老鼠會在凌晨時段在渠位及三無大廈等才活躍，尤其在深水埗順寧道保安道街市，會發現大批老鼠在「搵食」；又透露有市民曾拍片給他看，片中估計約有20至30隻老鼠。

他又表示老鼠是聰明的動物，見到整條街道都是新鮮食物，不會吃署方放在坑渠位和後巷鼠餌。

被問到該區的鼠患源頭，他稱因為街道店舖營商已經改變，以前蔬菜檔、生果檔及豬肉檔中均集中於順寧道一帶，但現時由順寧道至元州街一帶隨處可見，他們面積200至300呎，他們中午12時後落貨。例如蔬菜檔落貨後就在街上篩選蔬菜好壞，對於已壞的蔬菜就用水沖洗到附近渠位，而位於渠口的店舖因為擺放著新鮮食物，繼而引來不少老鼠「搵食」。

提到署方在監察地點用熱能探測攝錄機偵測老鼠活動，以加強成效。他就指暫時未見過新儀器，但認為老鼠遍佈區域好闊，而署方捕鼠器只放在後巷等，其實現時有垃圾桶的地方就有老鼠出現。加上各街口都有食肆，他們的食肆後門都均放置垃圾桶等，質疑署方可擺置幾多個捕鼠器，如果老鼠一旦進入了大廈，署方就無權處理。

另外，油尖旺區議會食物環境衞生及工務委員會主席朱子洛同樣接受電台訪問時，表示今年油尖旺區鼠患指數有顯著跌幅，但不代表老鼠會消失，在目標小區消滅老鼠是長期作戰。他又指，署方應多巡查，立法例規管食肆的衛生措施，亦倡與民政署多加支援，協助三無大廈清潔等，同時透露油尖旺區議會已批撥款做一些清理工作，有關措施應恆常化。

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記者：余思嵐