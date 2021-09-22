【販毒墮樓】23歲男子金石樓墮樓亡　警截查3名女子揭死者住所藏大麻花等毒品

▲ 23歲男子金石樓墮樓亡，警截查3名女子揭死者住所藏大麻花等毒品。

葵涌金石樓昨晚(21日)發生墮樓案，一名23歲男子被發現倒卧金石樓平台；警員接報到場調查，於當處一個單位發現一批毒品，3名18歲至23歲女子被捕，案件交由葵青警區重案組第二隊跟進。

事發於昨晚約8時半，警方接報葵涌石蔭路金石樓有人墮樓，到場發現一名23歲李姓男子倒卧金石樓平台，被證實當場死亡，未有檢獲遺書；警方經初步調查，相信死者由當處天台墮下，死因有待驗屍後確定。

警員於現場附近截查3名女子，包括死者的18歲女友、及2名23歲及20歲友人，搜出死者當處住所鎖匙，並於單位內發現一批懷疑大麻花、可卡因、氯胺酮等，估計黑市價值約100萬元。三人涉嫌販毒被捕。案件交由葵青警區重案組第二隊跟進，暫列作販毒及有人從高處墮下案處理。

▲ 23歲男子金石樓墮樓亡，警截查3名女子揭死者住所藏大麻花等毒品。

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責任編輯：陳正怡