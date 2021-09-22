【乒乓球摘銅】培育女兒成體壇尖子闖奧運　杜凱琹爸爸︰不捨她失去寶貴校園生活

▲ 教育局特意邀請香港乒乓球代表杜凱及其父母接受訪問。（短片截圖）

香港乒乓球運動員李皓晴、杜凱琹和蘇慧音今年在東京奧運會乒乓球女子團體賽事摘下銅牌，教育局特意邀請杜凱琹及其父母接受訪問，分享杜凱琹的成長點滴以及教養心得。

教育局局長楊潤雄今日於社交平台發布有關訪問，指在培育子女的路上，父母可適時給予鼓勵和支持，並透過坦誠溝通了解子女的能力和興趣，從而發掘他們的潛能，以正面、樂觀的心態陪伴他們成長。

杜凱琹在訪問中提到，奧運是很神聖的，而且它對運動員來說是最大的舞台，當時亦覺得可以踏上這個「舞台」是她的夢想。杜爸爸和杜媽媽更分享如何在培育子女的路上互相配合，適時給予子女鼓勵和支持，更重要是如何透過坦誠溝通了解子女的能力和興趣，從而發掘他們的潛能，並以正面、樂觀的心態陪伴他們成長。

至於如何培育子女成為「奧運冠軍」，杜爸爸笑言是無心插柳，絕非刻意安排她去參與乒乓球這項運動，只是因為杜凱琹哥哥學乒乓球，影響了她亦愛上打乒乓球，最後更「一試就愛上」。

杜凱琹坦言自己非常喜歡打乒乓球，當時在經過全家的討論後，亦決定支持讓杜在中三時就決定成為全職運動員。不過，杜爸爸說「不捨得女兒失去寶貴的校園生活」，以及同學之間的友誼等，惟有關決定都是無可奈何。

杜媽媽認為每個小朋友有不同的特質，沒有看到都只是仍未發掘，建議家長日常生活間應多與小朋友多交談，坦誠溝通了解子女的能力和興趣，從而發掘他們的潛能，並以正面、樂觀的心態陪伴他們成長。足本訪問將於下星期三（9月29日）上載至教育局「家長智Net」網頁。

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記者：郭詩詩