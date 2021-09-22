  • 33°C
香港時間 : 2021922日 (週三) 13:54
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 聲夢傳奇 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【乒乓球摘銅】教育局訪問杜凱琹父母　分享女兒成長點滴及教養心得

社會 13:38 2021/09/22

分享：

熱門 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 聲夢傳奇 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

教育局特意邀請香港乒乓球代表杜凱及其父母接受訪問。（短片截圖）

香港乒乓球運動員李皓晴、杜凱琹和蘇慧音今年在東京奧運會乒乓球女子團體賽事摘下銅牌，教育局特意邀請杜凱琹及其父母接受訪問，分享杜凱琹的成長點滴以及教養心得。

教育局局長楊潤雄今日於社交平台發布有關訪問，指在培育子女的路上，父母可適時給予鼓勵和支持，並透過坦誠溝通了解子女的能力和興趣，從而發掘他們的潛能，以正面、樂觀的心態陪伴他們成長。

杜凱琹在訪問中提到，奧運是很神聖的，而且它對運動員來說是最大的舞台，當時亦覺得可以踏上這個「舞台」是她的夢想。杜爸爸和杜媽媽更分享如何在培育子女的路上互相配合，適時給予子女鼓勵和支持，更重要是如何透過坦誠溝通了解子女的能力和興趣，從而發掘他們的潛能，並以正面、樂觀的心態陪伴他們成長。

至於如何培育子女成為「奧運冠軍」，杜爸爸笑言是無心插柳，絕非刻意安排她去參與乒乓球這項運動，只是因為杜凱琹哥哥學乒乓球，影響了她亦愛上打乒乓球，最後更「一試就愛上」。

杜凱琹坦言自己非常喜歡打乒乓球，當時在經過全家的討論後，亦決定支持讓杜在中三時就決定成為全職運動員。不過，杜爸爸說「不捨得女兒失去寶貴的校園生活」，以及同學之間的友誼等，惟有關決定都是無可奈何。

杜媽媽認為每個小朋友有不同的特質，沒有看到都只是仍未發掘，建議家長日常生活間應多與小朋友多交談，坦誠溝通了解子女的能力和興趣，從而發掘他們的潛能，並以正面、樂觀的心態陪伴他們成長。足本訪問將於下星期三（9月29日）上載至教育局「家長智Net」網頁

更多健康台影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：郭詩詩

相關文章

【乒乓球摘銅】杜凱琹父母冀港人續支持香港運動員　沒見女兒9個月盼一家團聚已是最大慶祝
13:37 2021/08/05
【乒乓球摘銅】杜凱琹父母冀港人續支持香港運動員　沒見女兒9個月盼一家團聚已是最大慶祝
【李靜金句】港隊運動員出席同樂日 杜凱琹邀李靜玩跳樓機：睇下會否膽生毛
17:29 2021/08/21
【李靜金句】港隊運動員出席同樂日 杜凱琹邀李靜玩跳樓機：睇下會否膽生毛
【東京奧運】教大成立精英運動員友好大學基金　杜凱琹李皓晴獲頒全額12萬獎學金
13:05 2021/08/31
【東京奧運】教大成立精英運動員友好大學基金　杜凱琹李皓晴獲頒全額12萬獎學金

你可能感興趣

【乒乓球摘銅】杜凱琹父母冀港人續支持香港運動員　沒見女兒9個月盼一家團聚已是最大慶祝
13:37 2021/08/05
【乒乓球摘銅】杜凱琹父母冀港人續支持香港運動員　沒見女兒9個月盼一家團聚已是最大慶祝
【李靜金句】港隊運動員出席同樂日 杜凱琹邀李靜玩跳樓機：睇下會否膽生毛
17:29 2021/08/21
【李靜金句】港隊運動員出席同樂日 杜凱琹邀李靜玩跳樓機：睇下會否膽生毛
【東京奧運】教大成立精英運動員友好大學基金　杜凱琹李皓晴獲頒全額12萬獎學金
13:05 2021/08/31
【東京奧運】教大成立精英運動員友好大學基金　杜凱琹李皓晴獲頒全額12萬獎學金
李皓晴 蘇慧音 杜凱琹 運動 運動員 奧運會 肺炎 運動 香港 全職

最高瀏覽

【候肺續命】32歲媽媽患淋巴癌命危苦等換肺　深情丈夫網上求助：救救我太太
16:33 2021/09/21
【候肺續命】32歲媽媽患淋巴癌命危苦等換肺　深情丈夫網上求助：救救我太太
【明星豪宅】徐菁遙為10歲女開豪華生日派對　Suki屋邨出身升呢成闊太
17:04 2021/09/20
【明星豪宅】徐菁遙為10歲女開豪華生日派對　Suki屋邨出身升呢成闊太
【六合彩】中秋金多寶頭獎1注獨中8,597萬　彩票於投注站購買
21:47 2021/09/21
【六合彩】中秋金多寶頭獎1注獨中8,597萬　彩票於投注站購買