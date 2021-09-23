【明星育兒】林芊妤走出流產陰霾擱置造人大計　Coffee樂做黐身媽媽不怕兒子變裙腳仔

▲ Coffee認為，教育兒子鍛練體能比學業成績重要。

近年香港為人熟悉的網紅KOL，不得不提瑜伽女王林芊妤（Coffee），她憑著網上教瑜伽而成功闖出一片天，更在可愛兒子加持下，人氣急升，如今個人頻道已累積破百萬訂閱，成為香港最成功的YouTuber之一。

現年31歲的Coffee，不只事業成功，家庭也非常幸福美滿，她於2018年與圈外男友翟志榮結婚，同年誕下兒子翟德彥（伯伯）。

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▲ 林芊妤（Coffee）憑着網上教瑜伽而成功闖出一片天，更在兒子「伯伯」的「加持」下，人氣急升，成為百萬訂閱YouTuber。(湯致遠攝)

盼給兒子更多空間成長

有子萬事足的她，當時更為愛兒開設個人社交帳戶，不時上載BB的搞笑逸事，而伯伯憑著一副老積的樣貌，短短一年多便吸納超過14萬粉絲，成為人氣BB界KOL。直至去年，為了讓孩子在正常環境下成長，不想他有太多關注，她宣布兒子的帳戶光榮引退，令大批粉絲直呼不捨。

伯伯現時由主角變成客串，Coffee笑指兒子的知名度下滑，其實是一件好事。「以前出街總有大概10個路人，要求與他合照，但現在真的少了很多，大多數都只是離遠打招呼。我覺得未嘗不是一件好事，人們的關注度除了放回我的身上，亦讓兒子有更多空間去成長。」

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即將踏入3歲的伯伯，最近已入讀幼稚園，Coffee指兒子的性格十分熱情。

因此，她不太擔心孩子與同學相處不來，相反較為擔心兒子過分熱情：「由小到大，我們都教導他表現友善要擁抱、牽手、錫錫，所以他跟其他小朋友玩得開心時，就會非常肉緊，有機會不小心令到別人受傷。唯一擔心他便是在身體接觸上，不懂得控制力度，所以，現在我經常教導他要溫柔些。」

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鍛練體能比學業成績重要

Coffee與老公屬於開放型家長，相比起學業成績，更主張鍛練兒子的體能，皆因她認為香港地少人多，普遍港童均未能獲得足夠的體能訓練。

所以她經常帶孩子接觸大自然，進行各種戶外活動，如行山、游泳、跑步等。「以一個兩歲多的小朋友，兒子的體力算不錯，他可以跟我們一起去行山，全程都不用我們抱，靠自己走幾千級樓梯。所以有時候，我們不要看輕小朋友，他們的潛能是無窮的。」

此外，現階段她指給孩子報讀興趣班並非必要，因她相信即使帶孩子到樓下公園，也能達到提升體能、靈活性及放電的效果。

▲ 對於小孩的管教，她表示跟老公的理念一致，甚少出現分歧。在兒子面前，兩夫妻亦無分「好人」、「醜人」，因二人早已達成共識，教仔立場必須統一。（取自IG）

對於小孩的管教，她表示跟老公的理念一致，甚少出現分歧。

在兒子面前，兩夫妻亦無分好人、醜人，因二人早已達成共識，教仔立場必須統一。「和老公是一個team，有些家中的規矩是我們堅決不讓步，表明他必須要遵守。但如果我和老公分配兩邊，小朋友可能為得到好處，便會開始演戲、說謊，或選擇靠邊站。」

愛黏兒子仍同床睡覺

一直希望為兒子添弟妹的她，於4月宣布第二胎不幸流產，她表示已走出小產陰霾，至於「造人」大計則隨緣，由於她身兼多職的關係，工作太過忙碌以致甚少有二人世界。「我除了忙於拍片，又要打理生意、處理廣告代言，回到家要照顧小朋友，所以都頗大壓力。而且兒子跟我們一起睡覺，幾乎沒有機會二人世界。」

不過，她解釋之所以仍與孩子同床睡，全因自己很愛黏著孩子，更自認是個黐身媽媽。

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可是，她完全不害怕兒子變成「裙腳仔」，並指出有安全感的孩子才能有自信。「孩子再大一點，就會推開我不讓我抱，所以要把握機會好好抱他。有人擔心他會變Mummy's boy，但現在他出街只要有得玩就變甩繩馬騮，其實全因為他有足夠的安全感，知道媽媽不會離開他，才有膽量去發掘其他的玩意。」

全力發展瑜伽事業

不管有多忙，Coffee都會抽時間做瑜伽，曾靠瑜伽走出低谷的她，表示將其視為終身事業：「由離開電視台成為瑜伽導師後，心態已不一樣。以前得知有擔任女主角的機會，興奮得數個晚上睡不著，但發覺現在較享受成為一個導師，因為以前大部分時間都在等待，但現時有權決定生活的每一分鐘。」

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去年，她又多了一重身份，榮升老闆娘，斥約6位數字推出自家瑜伽服品牌Coffee Sweat，甫開賣即瞬間售完，反應非常熱烈。

她透露開業不足半年便已回本，對於首次創業來說成績相當亮眼。「有人曾經私訊跟我說，因為我的瑜伽片幫助她成功減了20多磅，所以她希望回報我而支持我的品牌。我當下很感動，但盡量希望大家不要將兩者掛著，我不想別人誤以為我強迫大家消費。即使有否買我的瑜伽服，也可以繼續做瑜伽！」

記者：曾嘉善