【沉迷打機】胸痛乏力雙腳粗幼不一膚色有異　9歲男童長時間打機引發肺栓塞

▲ 一名9歲男童胸痛乏力，而且腳部異常，原來因長時間打機引發肺栓塞。

沉迷打機愈來愈年輕化，有小朋友年紀小小已機不離手。內地一名9歲男童近日胸痛乏力，父母見兒子雙腳異常，不但粗幼不一，而且膚色有異，求診後才發現他因長時間打機，引發肺栓塞，需留院做手術。

綜合內地傳媒報道，該名9歲男童鵬鵬（化名）來自山東青島，他在新學年開學首天，回到學校後感到身體不適，既沒精神也沒力氣，加上胸部疼痛，老師見他情況不妙，隨即通知鵬鵬的爸爸，到學校接他回家休息。

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上學感不適 父母揭雙腳異樣

鵬鵬回家後情況未有好轉，幾天後更持續出現低燒及嘔吐狀況，胸部疼痛的感覺亦更強烈。加上鵬鵬的父母為兒子換衣服時，無意中發現他的雙腳粗幼不一、膚色有異，大感奇怪，決定帶兒子看醫生，以了解他的身體是否有甚麼毛病。

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爸爸帶著鵬鵬到青島大學附屬醫院市南院區就診，醫生為鵬鵬檢查後，認為他並非一般發燒，也不是肺炎，而是下肢深靜脈大範圍的血栓，繼而引發了肺栓塞。該院血管外科主任郭明金及醫護團隊，為鵬鵬進行手術徹底清除血栓，確保他日後沒有後遺症，手術在2小時內順利完成。

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久坐臥床打機致病

郭醫生指出，下肢深靜脈大範圍的血栓，而且引發肺栓塞，鵬鵬可說是全國年紀最小的患者。他表示，鵬鵬因早前暑假時每日都拿著手機玩，完全不做運動，才造成自己身體的問題。

他解釋，久坐、久站、懷孕、肥胖、長期臥床等都是血栓的高危成因。鵬鵬就是長期久坐或臥床玩手機打機，才引發肺栓塞，他建議需改變不良生活習慣。

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責任編輯：王明芳