【打卡好去處】太空館化身「微笑菠蘿包」　FriendsWithYou藝術裝置登陸西九文化區

▲ 太空舘化身「微笑菠蘿包」。（旅發局提供）

旅發局與國際藝術家Samuel Borkson及Arturo Sandoval lll組成的FriendsWithYou合作，於香港西九文化區藝術公園設置大型藝術裝置，由明日（23日）一連3星期讓市民盡情打卡！

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西九文化區藝術公園大型藝術裝置由明日下午4時起開放，9月24日至10月14日則由上午11時至晚上9時30分開放，市民入場前毋須預約，可透過FriendsWithYou 專頁，了解輪候情況，其中綠色代表人流疏落，黃色代表預計影相要等超過 1 小時，紅色代表現場人多，建議市民稍後再到場。

另一個不能錯過的打卡點，就是期間限定變身成巨型「微笑菠蘿包」的香港太空館，其蛋形外牆貼上FriendsWithYou角色的「招牌」笑臉。

旅發局提醒，場內不准飲食，為安全起見，除導盲犬外， 請入場人士不要帶寵物入場，市民進場前須量度體溫，使用「安心出行」或即場填寫表格。

▲ FriendsWithYou藝術裝置登陸西九文化區。（旅發局提供）

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記者：黃悅晴