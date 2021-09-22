【樂壇頒獎禮】MIRROR多首新歌不入龍虎榜　姜濤柳應廷等人氣歌於港台「失蹤」

▲ MIRROR成員多首歌曲在「中文歌曲龍虎榜」20大也不入。

由各大小商號爭著用MIRROR代言便知他們人氣之盛，而MIRROR在7月開始更推出暑假企劃，每周推出一首新單曲，亦成功造成話題。

MIRROR此舉分明要搶攻年底及明年初各大樂壇頒獎禮，可是有報道指，鏡粉發現MIRROR的歌曲近月在港台「中文歌曲龍虎榜」可說零播放。

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龍虎榜內失蹤

雖然早前MIRROR的團歌《WARRIOR》和《BOSS》曾登上「中文歌曲龍虎榜」冠軍位置，此外姜濤的《Master Class》也成功登上冠軍。

至於教主盧瀚霆（Anson Lo）的《不可愛教主》，以及他和呂爵安（Edan）合唱的《突如其來的心跳感覺》亦曾上榜。

可是近期卻有不尋常的變化，MIRROR在7月起推出暑假企劃，每周推出一首新單曲，當中包括姜濤的《Dear My Friend,》、柳應廷的《砂之器》、呂爵安《小諧星》、陳卓賢的《搞不懂》、江𤒹生和楊樂文的《虎道門》及姜濤和梁業（肥仔）合唱的《特務肥姜2.0》。

但以上人氣歌曲，在「中文歌曲龍虎榜」卻一律連20大也打不入。

雖然事實每個台播歌取向一向往往不同，但以上歌曲在商台及新城均有不錯的播放率，在港台卻連20大也不入，不免令樂迷意外。因此，這事引起MIRROR粉絲甚至樂迷討論。

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港台否認抵制MIRROR

香港電台方面接受傳媒查詢澄清沒有抵制MIRROR，並表示歌曲入榜及歌曲排名均視乎電台機制計算方法，而電台一直支持樂壇各歌手。

而港台「中文歌曲龍虎榜」在上月爆冷，由內地歌手張杰主唱的劇集《號手就位》主題曲《向前衝》，在上榜5星期後跳升15級成冠軍歌，至於MIRROR成員柳應廷為近期賣座電影《媽媽的神奇小子》唱的主題曲《神奇之路》在第10位。

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