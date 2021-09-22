【高處墮下】安泰邨15歲少年高處墮下不治　曾因家庭問題而不開心

▲ 安泰邨15歲少年高處墮下不治，曾因家庭問題而不開心。（資料圖片）

今晨（22日）9時許，秀茂坪安泰邨恆泰樓發生一宗墮樓案，警方接獲安泰邨保安報案，指發現有人倒卧於上址平台，懷疑從高處墮下。



警方及救護員接報到場，事主現場被證實死亡。警方指，死者為一名15歲譚姓少年，人員於現場沒有檢獲遺書，經初步調查，相信少年從上址一單位墮下，死因有待驗屍後確定。死者母親在場情緒激動，清醒被送往聯合醫院治理。據了解，死者生前曾因家庭問題而不開心。

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記者：李榮忠