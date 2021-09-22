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【高處墮下】安泰邨15歲少年高處墮下不治　曾因家庭問題而不開心

社會 15:01 2021/09/22

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安泰邨15歲少年高處墮下不治，曾因家庭問題而不開心。（資料圖片）

今晨（22日）9時許，秀茂坪安泰邨恆泰樓發生一宗墮樓案，警方接獲安泰邨保安報案，指發現有人倒卧於上址平台，懷疑從高處墮下。

警方及救護員接報到場，事主現場被證實死亡。警方指，死者為一名15歲譚姓少年，人員於現場沒有檢獲遺書，經初步調查，相信少年從上址一單位墮下，死因有待驗屍後確定。死者母親在場情緒激動，清醒被送往聯合醫院治理。據了解，死者生前曾因家庭問題而不開心。

求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

利民會《即時通》：35122626

明愛向晴熱線﹕18288

更多《健康台》最新影片：

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記者：李榮忠

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