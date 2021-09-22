【法定古蹟】天文台總部擬加建副樓　紅屋變歷史室料2027年竣工

▲ 法定古蹟天文台總部將會進行加建工程。（古物古蹟辦事處圖片）

法定古蹟尖沙咀天文台總部擬加建一座副樓，為天文台解決空間不足問題。副樓將包括綜合預警中心、氣象數據及電腦中心、公眾教育資源中心及展覽廊等設施。至於現時用作電子實驗室的一所紅屋將翻新成一間展示天文台歷史的歷史室。以上工程料2027年竣工。

天文台就在尖沙咀天文台總部加建副樓工程，向環保署提交環評報告。據天文台今年3月向油尖旺區議會提交的文件，總部內的主要運作空間為1883大樓及在1980年代初落成的百周年大樓。由於天文台近年不斷擴展服務範圍，以致運作空間不敷應用 ，因此天文台 建議在總部現有露天停車場及其附近位置興建副樓。

▲ 工程施工範圍。（區議會圖片）

新副樓將包括以下措施：

綜合預警中心

氣象數據及電腦中心

氣象儀器校準實驗室及電子儀器工場

錄影室

新聞發布中心

公眾教育資源中心及展覽廊

天氣雷達及衛星中心

員工休息室

辦公室

另外，現時天文台總部內用作電子實驗室的一間紅屋，將翻新作一間展示天文台歷史的歷史室。整個工程料2027年完成。

環評報告中指出，天文台總部內的棕櫚是短吻果蝠的潛在棲息地，短吻果蝠或受日間工程產生的噪音騷擾，從而影響牠們的棲息習慣。然而，考慮到短吻果 蝠是市區常見物種，與棕櫚樹及有人的大廈有關聯，預計牠們會在工程完工後重新定居繁殖。

天文台於1883年成立，是最早於九龍半島成立的政府部門之一。天文台總部坐落於當時九龍半島的艾爾尊山上，在1984年被列為香港法定古蹟。

天文台的初期業務皆與當時的航運業有關，包括提供氣象觀測、報時服務、地磁觀測和熱帶氣旋警告服 務。天文台自1884年開始在總部進行氣象觀測，是亞洲其中一個最早的氣象觀測站。

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記者：陳梓蔚