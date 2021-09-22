【男友變繼父】分手後驚揭前男友變繼父　22歲女崩潰：不想和媽媽對話

▲ 美國一名22歲女生驚揭前男友變繼父。

媽媽戀上女兒的前男友，令家庭關係變得複雜。美國一名女網民日前在影音平台TikTok上分享自己的故事，指16歲那年與男友同居及訂婚，可惜未能修成正果。兩人分手後，媽媽與男方保持聯絡，及後更發展成戀人關係，令女兒感錯愕，一度不願與母親溝通。

媽媽戀上前男友

網民Marisa Kylie近日透過影片分享往事，指16歲那年在高中認識男友，兩人情投意合，交往數月便訂婚，男友更搬來家中與母親及繼父同住。Marisa坦言當時過於衝動，沒有想清楚便訂婚，交往一段時間後決定分手並搬出去住。前男友得悉後苦苦哀求，卻沒能把Marisa留下。

過了不久，母親與繼父離婚，兩母女同樣回復單身。令Marisa感到奇怪的是，前男友幾乎每日都與媽媽外出，交往甚密。Marisa忍不住詢問兩人關係，媽媽表示視對方為兒子般愛錫，更指無論女兒是否願意，都會與他外出遊玩。在多番追問之下，媽媽才承認與男方交往。

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曾拒絕與媽媽溝通

Marisa得知後感崩潰，指「母子戀」令她感到不舒服，接下來整年都拒絕與媽媽溝通。及後Marisa另覓新歡並懷孕，分手後決定搬回娘家養胎，得悉媽媽與前男友感情穩定，更計劃結婚。

現時Marisa有一位穩定的伴侶，兩人共同養育孩子，亦對媽媽戀上前男友的事逐漸釋懷。網友看完這段故事之後感震驚，指「這肯定非常痛苦，你值得更好的人」、「太令人難以置信了，你怎能如此平靜地說出這件事？」。

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責任編輯：王明芳