【中秋月餅】27歲女子OT三晚為慳時間月餅當飯食　腹部劇痛吐血胃糜爛險喪命

▲ 一名27歲女子連續三晚加班也吃月餅當晚餐，結果導致嚴重胃糜爛。

月餅可以淺嚐，但不能當飯吃。近日湖北一名27歲女子經常加班，連續三日也吃月餅當晚餐，導致腹部劇痛、吐血，胃部嚴重糜爛。醫生更指，若不及時治療，恐有生命危險。

綜合內地媒體報道，該名李姓27歲女子最近工作繁忙，頻頻加班。為省時間，近日她連續三日加班，晚餐也只吃月餅。至第三日半夜，她突然腹痛劇烈、嘔吐，並吐出暗紅色物體，遂往當地醫院求診。武漢博仕肛腸醫院消化內科主任邱文勝指出，照胃鏡後發現，她十二指腸潰瘍、喉頭出血，而且胃糜爛情況十分嚴重。若不及時治療，患者有機會胃穿孔、大出血，甚至緊急休克，危及生命。

邱醫生分析，該女子發病原因，很大機會與她連續三日吃月餅有關。他指出，大部分月餅均採用高熱量、高糖分及高油脂的原料，製作程序多為烘烤，即我們平時所講的高油、高糖。進食過量月餅，除了會增加胃酸的分泌，亦會破壞胃黏膜保護屏障，加重胃炎、潰瘍病症狀，甚至引發消化道出血，加重膽囊炎、膽結石、脂肪肝等肝膽疾病症狀，最嚴重的話可引發胰腺炎。

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長期受胃酸侵蝕可致胃糜爛

據香港醫護學會網站的資料顯示，有時胃部產生的保護黏液不足，減弱胃部防護機制，胃酸就會將胃壁當成其他食物般侵蝕，此情況常見於煙酒過多、患幽門螺旋菌或長期服用某類中西藥的病人身上。

若屬於偶發情況，一般只會出現炎症，其後腸胃會自我修復；但若胃部長時間受胃酸侵蝕，損傷會較嚴重。若這損傷還處於可修補狀態，則稱為「胃糜爛」；若損傷範圍太大，胃部細胞失去分泌保護膜的能力，就會漸漸演變為「胃潰瘍」。

各式月餅建議進食份量

本港「營養生」（Negimen）營養師Queenie近日比拼了各式中秋月餅的營養含量，其中以迷你奶黃月餅最邪惡。她亦列出各款月餅的建議進食份量：

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責任編輯：羅嘉欣