【正能量】3個月大確診影響視力手腳協調　腦麻痺男生克服障礙盼當手語繙譯員

▲ 出生三個月大已被確診患上腦麻痺的童迦勒，沒有輕言放棄，付上無比毅力和努力，兩年多下來，打手語已極純熟，向繙譯員之路邁進一大步。

今年讀中六，成績名列前茅的童迦勒，志向是當一名手語繙譯員。但病疾影響了他的手腳的協調能力，手肌欠靈活對打手語而言似乎欠缺先天優勢。他沒有輕言放棄，付上無比毅力和努力，兩年多下來，打手語已極純熟，向繙譯員之路邁進一大步。

腦麻痺主要影響了童迦勒的視力和手腳協調能力。他的視力僅得0.3至0.4之間，一般人為1.0至1.5，0.1是看不到東西。「如果我不戴上特製眼鏡，連0.3也沒有。」

他平日行路需要用手杖及輪椅。由小至大手杖及輪椅儼如他的一雙腿，在室內可用手杖，去遠一點地方要依賴輪椅代步。閒時他會努力練習行路，不讓腳部退化。

▲ 童迦勒有感下肢行動不便，於是想藉手語作為訓練手肌一種方法，原來他極具天份。（湯致遠攝）

身體上的桎梏，令他行動受限，一直以來迦勒都是依靠一張手推輪椅活動，他的手肌力量有限，往往要靠人代推輪椅，令外出距離都有限制。現住在學校宿舍，放假回家就得靠媽媽代推輪椅，一些舊區遇上樓梯，行人路比較狹窄，往往影響了輪椅出行。「目前外出要靠媽媽，但將來這問題都要考慮，或者使用復康巴。」

別人想當然的諸多不便，迦勒直言沒此感覺，只當自己是平常人。他說，香港是一個共融社會，對於殘疾人士的接受程度在提升，對於自身的障礙沒特別感受。而且深得家人疼愛，在愛的環境下成長，心靈上的富足已勝一切，性格充滿正能量。

3個月大被診斷腦麻痺

迦勒出世後3個月被診斷患上腦麻痺，他34周出生屬於早產了一點，他媽媽回憶道，當時都較為擔心，始終認為早產兒是「爭少少」，出生後也在保暖箱住了一個月，見他樣子精靈、手腳靈活也放下了心頭大石。

迦勒出院後交由內地一位保母照顧，保母十分痛錫他，特意在家造了一個搖籃讓他安睡，但搖籃近頭部位置底部有一枝木棍支撑，搖晃時不以為意會碰到，懷疑因此撞傷了迦勒頭部。

過了兩個月，迦勒媽媽有日把他接回家，發覺兒子眼神呆滯、頸項軟弱無力，深感不妙，馬上求醫，初時以為是缺鈣，後來媽媽放心不下再向另一醫生尋求第二個意見，證實他患上腦麻痺。其實，也難言是否與搖籃有關，亦不肯定是不是因早產關係，但事實擺在眼前，迦勒的人生自此變得不一樣。

「這是一個好痛苦的經歷，我常感對兒子不住。」媽媽說起往事，眼眶紅了一圈，直言感到歉疚。

▲ 迦勒與表哥感情要好。（被訪者提供）

「媽媽你毋須內疚」

迦勒3歲移居來港，獲轉介入讀兒童發展中心，得到相關訓練，他的肢體能力有改善，可用四腳架慢行，後來更可轉用手杖。腦麻痺影響了他的視力，一般視物大致無問題，但精細東西會看不清，相機閃光燈及猛烈陽光，會感覺到眼內肌肉變得繃緊及不適。

此外，他也有斜視及弱視。早年不知他有視障，見他整個人軀體都歪斜一邊，原來是他為了遷就視物而傾斜身體，視光師因應他的視力需要配上相關的漸進式眼鏡，情況得以改善。

在訪問中，媽媽兩次說對兒子感到歉疚，迦勒說自己是理性人，不慣如此感性，但也說：「其實媽媽毋須太內疚和不開心，我已接受自己的情況，加上現今社會上的配套都是說共融理念，支援配套及制度都配合得到我的需要。」

學手語 輸在起跑綫

2017年迦勒開始接觸手語，他無意間在網上看到一段手語片段，第一個感覺是手語動作漂亮，如藝術般，被這深深吸引。他想知自己能否同樣做到，於是膽粗粗嘗試到聽障機構報名學手語。

「最初我是想藉著打手語這個媒介提升手肌的靈活度，應付日常生活的自理需要，學了一段時間覺得有趣又好玩，學校職業治療部隔一段時間會為我作手部靈活程度評估，學手語後，靈活數值每一次都有提升，心想這不單只可作為興趣，也可幫助我上肢發展，於是繼續學下去。」

手語十分講求手部的靈活和協調能力，正正這方面是迦勒最弱一環，他雙手肌肉繃緊，情況猶如「輸在起跑綫」，比一般人遇到的困難是加倍。「我會不斷用方法和運動去放鬆雙手，要好努力去克服，方能達致這發展方向。」

有賴職業治療部職員提供相對應的治療，提升了他的手肌力，讓他打手語時更靈活。如「叻唔叻」這個手語，拇指和尾指的動作十分精細，他初時是做不到的，職業治療部職員便加強他的小肌肉鍛練，如今做這動作已輕易而舉。

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全部動作靠記憶

手語難學嗎？在旁同樣有學過手語的社工及迦勒媽媽皆不住點頭，迦勒說，在概念上來說不算難，於他來說最困難仍是手部協調。學手語人人把步驟、符號、動作記在筆記上，但迦勒手肌欠佳難書寫，寫了也看不清，他記的方法是看完導師打，把動作如圖像牢牢記進腦海中。當人家說話時，迦勒不期然會打起手語，時刻都在練習，把手語融入生活中。

迦勒手語由初級手語學起，疫情期間停學，但沒有鬆懈會自己在家不斷練習，從新聞、廣告、YouTube中自學，有次他央求社工把施政報告列印出來，既然疫情下百無聊賴，便以施政報告內容作為手語練習材料，毅力驚人。

算起來，他只是學了兩年多，目前已達高級班，他自言已看得明、懂得打9成手語，更曾做過手語義工，為聽障人士繙譯；學校社工與聽障學生難溝通時，有時都需由迦勒出馬代為繙譯，他也將手語繙譯員視為未來目標。

願望成真基金實現電動輪椅夢

一直以手推輪椅代步的迦勒，手肌乏力的他，推輪時很容易雙手疲倦，學手語時更無力，於是數年前向願望成真基金申請購買半自動電動輪椅，解決了他生活所需。未試過獨個兒出街的他，期望去不同地方做手語，擴大社區接觸面，發掘人生更多可能。

願望成真基金於1998年在香港註冊為慈善團體，並成為國際願望成真基金會員之一，為居於香港及澳門、3至17歲並患有重病的兒童創造改寫生命的願望，給予一次充滿冀盼的生命體驗。願望成真基金成立至今，已有逾2,000位願望童的生命因此而改變。

記者：周美好