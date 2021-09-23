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【減肥陷阱】減肥吃得太寡易致健康問題　營養師黃凱詩：缺乏一種營養素會脫髮

保健美顏 13:29 2021/09/23

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熱門 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 聲夢傳奇 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

營養師黃凱詩表示，減肥也要注重營養攝取，否則，問題便會一個一個跑出來，首當其衝，會是頭髮。

疫情緩和後，各行各業好像趕著追回那些流失了的日子。這種狀況，不難在戰友的飲食日記中發現。

我看著嘉恩的日記，早餐吃過兩片麵包，中午就是一個飯糰，晚上吃好一點，樂見有一碟菜芯、一碗烏冬和少許肉片。

我提醒她︰「飲食不能草草了事。」

她說︰「沒辦法，工作忙得很。」

我說︰「明白的，但當健康出現問題時，要處理就很不容易。」

她擔心地問︰「我這樣食，會有甚麼問題？」

我坦白說︰「脫髮。」

她拿出手機，左右照照自己的秀髮︰「你也看得出嗎？」

營養師黃凱詩表示，無論外觀上的皮膚頭髮指甲，內在的免疫系統的血液及抗體等，均需要蛋白質，因此，減肥也必須攝取適量的蛋白質。（iStock圖片）

「放心，並非說你現在有這個問題，而是，若不注重營養素的攝取，問題便會一個一個跑出來，首當其衝，會是頭髮。」我頓了頓，續說︰「蛋白質或肉類的攝取，絕不能過少的，普通成年人，以體重計算，每一公斤最低需求是0.8克，換言之，好像你有143磅（即65公斤）的，便需要52克蛋白質。以食物分量的角度換算，一杯脫脂奶有8克蛋白、一件雞排有21克、一細罐的水浸吞拿魚14克、一隻雞蛋有7克等，蛋白質是人體的構成部分，無論外觀上的皮膚頭髮指甲，內在的免疫系統的血液及抗體等，均需要蛋白質。」

她問︰「聽人說不要吃太多肉。」

我說︰「沒錯，並非吃太多，是適量。我們不是食肉獸，肉類不是我們營養及能量的主要來源，我家三頭貓才是不折不扣的真食肉獸。」

「遵命，我會依足你建議餐單的分量吃。」她點點頭說道。

撰文：黃凱詩（尚營坊健康顧問營養師）

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