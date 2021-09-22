【寵物保健】愛協獸醫解析寵物針灸原理　毛孩都有熱底寒底慢性病可以中藥改善

▲ 今次由愛協獸醫楊巧兒解析寵物針灸原理。

寵物醫療近年趨向多元化，香港愛護動物協會（SPCA）於1998年已推出寵物針灸服務。組織的獸醫楊巧兒（ Anita） 表示，「人有的經脈穴位，其實貓狗都有，只是看會否用得上。」寵物針灸的理念是甚麼？如何以中醫角度診斷毛孩症狀，不如聽楊醫生講解一下。

香港愛護動物協會（下簡稱愛協）的Anita是少數擁有針灸證書的獸醫。Anita在香港和澳洲長大，後來考取了英國劍橋大學獸醫學士資格，但她說︰

獸醫在醫寵物的長期病患如腎病、心臟病上，治療方法有其局限性，藥物上如止痛藥『係得咁多』，控制不好牠們會咳或會嘔，所以看在西式診治外有否其他選擇。針灸在很多病例上都可使用，副作用也較少。

後來Anita在澳洲唸了一個為期1年半的獸醫針灸課程，「讀番書」的她說中醫跟西醫是兩套完全不同的概念，

由細到大的獸醫培訓，是了解病情再斷症，最簡單西醫對脾臟功能的理解，跟中醫經脈中「脾經控制甚麼」，兩者截然有別。所以學中醫時要「壓住西方科學的想法」，嘗試了解中醫背後的理念如五行和陰陽，學其斷症的方法。

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抽筋貓咪 針灸後療效較佳

以針灸行醫以來，有些個案份外難忘。楊醫生表示︰

譬如一頭兩歲大的貓貓，一星期抽幾次筋，獸醫們都難以控制。對貓咪來說每抽一次筋，都是四肢用力拉扯、不斷鳴叫的過程，主人去到一個想放棄的地步，亦考慮讓牠安樂死。 但中醫認為抽筋是有風停留在身體，繼而上了腦部，故要補血和祛風醒神。嘗試針灸後，牠的情況有所改善，變成一個月抽筋幾次，再到幾個月都無抽筋，也看到中藥及針灸的效果。

Anita說外國人學針灸，穴位都編了英文和數字，「如GV20是頭頂的百會穴，施針後有定神之效，寵物年紀大的睡得不好，這穴都可用到。其他如足三里這穴位，人都成日用到，對胃痛、胃脹氣有幫助，亦能袪濕補氣，也是貓狗都會用的穴位。」

▲ 愛協使用動物專用的的中藥藥粉包，以及針灸針。( 相片來源︰香港愛護動物協會 )

動物針灸最大的難處，是牠們不會坐定定讓你針，「那要與主人商量，甚麼方法能讓她最舒服，如連著一張牠至愛的床仔，或主人於大腿上抱牠等，務求讓牠在最relax的情況下施針。」關於一些動物針灸的常見問題，不如再由Anita介紹一下︰

1） 寵物中醫跟西醫在診斷、治療的方法上有甚麼不同？

獸醫一般會先以西醫角度看臨床症狀，如果是急診、需要手術治療、寵物感受到痛楚或有生命危險等情況，會建議主人先帶寵物去看西醫，盡快為寵物提供適切治療。其他非緊急情況，如情緒、腸胃、皮膚、關節等引起的毛病或慢性疾病，可用針灸、中藥、食療來調理和改善。特別是年紀大或患多重疾病的動物，長期吃西藥或對身體帶來負擔，中醫可作為輔助治療或另一種選擇。

▲ 不同長度的針灸針也會施諸於動物上，「用針直接刺激穴位效果最多，其次用艾草溫炙、或用電筆甚至用手按壓都可以。」( 相片來源︰香港愛護動物協會 )

2） 怎樣透過「望、聞、問、切」去知悉寵物的脈象和辨認「熱底」、「寒底」等體質？

獸醫在評估過臨床症狀，確定寵物適合看中醫後，會先問症，中獸醫會觀察動物氣色、動作、體態、毛髮光澤，了解動物身體狀況；透過聽覺與嗅覺，觀察動物呼吸聲音及氣味；詢問主人動物各種習慣和患病情況，以寵物嘔吐為例，我會問主人發生症狀的時間，寵物是用力嘔吐還是感到反胃，嘔吐物的顏色等。

「問診」後，獸醫會再透過「望診」例如看寵物的舌頭顏色、觀察皮膚狀態和「切診」替寵物把脈和摸穴位等，去診斷是不是經脈或身體出現問題。毛孩動脈血管在大腿內側，所以獸醫會按牠們大腿內側的動脈以探察「脈象」，初步了解毛孩體質，有否濕氣重、陰虛、血虛等問題。

動物也會有手腳冰冷，或者身體某些位置比較熱的情況，加上把脈時亦有「浮」、「沉」、「濕」、「塞」等脈象，所以獸醫中醫也有「濕熱」和「熱氣」等的概念。例如有些動物的脈搏跳動「順滑」，像波浪，這是濕氣重的脈象，要用力按才能感受到脈搏，代表體內「積濕」，有可能是脾陽虛所致，令牠容易感到疲倦，亦容易肚瀉。

▲ 動物的腳爪部分，也有不少穴位可施針使用。( 相片來源︰香港愛護動物協會 )

3. 如何調配適合每隻不同體質的寵物用的中藥？會用草藥和食療嗎？又是如何服用呢？

愛護動物協會的診所用的是混合了多種中藥成分的中藥粉配方，這些中藥粉是動物專用。主人在餵藥時，可以把藥粉放進膠囊之中淡化藥味，再混入零食或乾糧之中，亦可把藥粉開一口分量的水，再用針筒擠進動物口中。主人必需根據獸醫指定的劑量及餵藥，以確保服用的安全性。

▲ 動物針灸最大的難處，是牠們不會坐定定讓你針，主人可帶毛孩常用之物如毛巾、公仔等，總之能讓牠們感到舒服就可。( 相片來源︰香港愛護動物協會 )

4. 寵物中醫的療程會否比醫的療程長？

一般腸胃、皮膚、情緒、骨、關節、及長期肝、腎問題等都可以透過中醫治療。中醫要用較多時間才會見效，例如穴位閉塞的問題，在一次針炙治療打通了一個穴位，下次可能又會因為身體其他症狀而出現閉塞，所以需要持續治療，但同時是為寵物養生保健的方法。

▲ 跟人做針灸一樣，獸醫把細小針頭（毫針）插入動物穴位以促進血液循環。針灸過程大約10至15分鐘，視乎毛孩病情，每次施針數目不同。( 相片來源︰香港愛護動物協會 )

5. 所有寵物都適合中醫治療嗎？甚麼疾病適合中醫治療，是不是長期病比較適用？

有一些寵物接受西醫治療後，症狀未能「斷尾」，主人便會嘗試中醫治療，作為額外的輔助治療，例如腸胃問題等，從中醫角度來看，可以從食療入手，為寵物因應體質設計餐單，配合針炙治療，就能改善情況。例如是身體上的痛症，脊椎問題或關節炎等。

6. 針炙的話，寵物的經脈穴位是否跟人一樣？

大部分的寵物體型比人類小，但很多人類的穴位，動物也有，而且治療效果相同，尋找動物穴位時，獸醫會在骨骼凸出或肌肉間的凹入處找出相關穴位。

人類常用經絡、穴位共有300多個，當中有100多個常用於貓狗身上，貓狗身體構造不盡相同，根據牠們的常見病痛，也有一些常用針灸穴位。

記者︰馮柏偉

