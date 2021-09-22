【文憑試英文科】調查發現逾6成學生指英文課程與日常生活脫軌　教育政策關注社促教育局檢討

▲ 香港女教師協會主席周蘿茜(左)、香港教育政策關注社主席張民炳(右)。(梁偉榮攝)

本港一向重視學生英文水平，考生必須於文憑試考獲3級或以上水平方有機會升讀大學。不過，有調查顯示本港學生普遍認為現時課程內容與日常生活脫軌，對升學、就業的幫助不大；負責有關調查的教育組織建議，教育局應審視英文課程，將DSE課程與日常生活、未來升學就業建立有更多關連，以提升學生的學習動機和信心。

香港教育政策關注社和香港女教師協會上學年尾以問卷訪問1,241名來自多間中學的高中生、當中9成半人就讀中文中學。結果發現高達65%學生認為，現時文憑試(DSE)課程所學習的英文與日常生活欠缺關連，少於3成人認為學校所學英文足以應付升學就業或社交需求，近58%受訪者同意準備文憑試是學習英文最辛苦的階段，約30%認為需要加強寫作和口語。

香港教育政策關注社主席張民炳認為，DSE英文科課程「離地」及不切實際，建議教育局檢討教學語言政策，如檢視DSE課程與日常生活、未來升學就業建立有更多關連，日常學校應提倡閱讀，提升學生學習英文的興趣及信心；又認為現時的教學語言政策給予部分學生優勢，在收生的高度競爭情況下，用中文作為主要教學語言的學校容易被標籤及視為次等，教育局應檢討相關問題。

香港女教師協會主席周蘿茜則建議，教育局及學校應設立學生容易達到的目標，讓學生有信心及動力應試，包括檢視現有DSE課程，考慮重用香港中學會考英文科做法，提供兩個難度等級的英文科考試，供學生按水平選擇應考哪份試卷。她認為，學校應由初中起集中提升學生對英文的興趣，高中才備戰公開試。

另外，張民炳又提到，移民潮下，教育界流失不少老師，且大多屬學校骨幹，如科主任等，學界需時培訓新血，呼籲教育局先觀察3年才決定是否需「縮班殺校」，期間則凍結學校教職員人手。他說，學界忙於推行國民、國安教育，教育局可要求學校調配人手，每校設一名國安教育主任，由有一定資歷及經驗的老師負責統籌國安教育事宜。

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責任編輯：洪芷晴