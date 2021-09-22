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【怒火】甄子丹現身巴黎會影迷哄動全場　憶故友陳木勝：用生命創造藝術

娛樂 13:37 2021/09/22

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熱門 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 聲夢傳奇 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

甄子丹現身法國詭奇電影節。

電影《怒火》成為法國詭奇電影節的閉幕電影，正於德國柏林與法國巴黎拍荷李活猛片《殺神John Wick 4》的甄子丹，於《怒火》開場前驚喜現身，觀眾起立鼓掌足足兩分鐘。

甫登場，丹爺即以法語跟觀眾打招呼，掀起在場第一個高潮，然後他轉以英文幽默說：「太太（汪詩詩）會說法語，今天跟她學了兩個法語單詞，但身在現場太興奮了，霎時間忘記了另一個，現在只記得『bonjour. Je suis Donnie Yen（大家好，我是甄子丹）』。」

對於《怒火》成為法國詭奇電影節的閉幕電影，更得到觀眾的熱烈迴響，子丹心存感激稱：「大家用這種最特殊、最熱烈的方式歡迎我，真的很開心，亦知道這裡有很多我的影迷來支持，希望你們喜歡這部電影。」

子丹透露，於柏林轉往巴黎拍《殺神John Wick 4》這幾天，一直在享受美食：「對我來說，今天又是個好日子，《怒火》已上映個半月了，沒想到還有機會來到這裡，和大家分享這部電影。」

丹爺憶故友陳木勝

在回應現場觀眾提問時，子丹感性地憶起Benny陳木勝導演：「Benny導演的離去，對整個行業是一個非常重大的損失，他是位好好先生、紳士。」

他指，眾人從Benny身上學到很多東西：「當你全身投入到自己真正熱愛的事情，有時需要用自己的生命來創造偉大的藝術，我盡力讓大家在看這部電影時，感受到他的氛圍和精神，所以這部電影是獻給他的！」

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