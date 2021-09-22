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陳茂波上載MV宣傳第二期消費券下月到手　與同事跳舞展現活潑可愛一面

政治 16:33 2021/09/22

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熱門 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 聲夢傳奇 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

（陳茂波Facbook）

臨近月尾，不少「打工仔」都面對糧尾困境。之不過，財爺陳茂波今日在社交網站，透露其辦公室同事正期盼10月1日的來臨，更發布名為《消費預告》的MV，形容答案就在其中。

「買鞋也有苦惱，能否不找數；看看我手袋似是季尾model，何時換有jetso。」MV將已故歌手陳百強主唱的80年代經典歌曲《戀愛預告》改編，歌曲開首由女聲唱出的這段說話，相信是道出了不少女士的心聲。

    點擊圖片放大
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除此之外，新歌詞亦提到，「阿爸」正為飯錢苦惱，收看陳茂波公布消費券後，立刻振臂高呼，更預約食自助餐；而想換新焗爐的「阿嫲」，在消費券計劃推出後，便可以換多幾個新鑊。

今次的MV當然亦不少得「彩蛋」環節，陳茂波在片尾粉墨登場，提醒大家10月1日將發放第二期消費券。陳茂波更與其他同事一起跳舞，展現活潑可愛的一面。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

撰文 : 傅流螢

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