【居住問題】臨時收容中心環境惡劣　團體促政府提供人道居住環境

▲ 「關注安置政策連線」成員陳偉雄（左一）促請當局為收容中心住戶提供人道居住環境。（關注安置政策連線提供）

臨時收容中心為受天災、緊急事故或政府清拆行動影響，在臨時收容中心住滿3個月、通過「無家可歸評審」及符合公屋申請資格的人士，在輪候公屋期間提供的中轉居所。惟有臨時收容中心住戶批評居住環境惡劣，或未能在承諾限期內獲安排入住中轉屋。協助這些住戶的團體「關注安置政策連線」建議，港府可為被迫遷住戶提供搬遷津貼，另增加及興建市區中轉屋單位作安置用途。

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「關注安置政策連線」今日（22日）舉行記者會，指組織在去年10月至今年3月期間，跟進葵涌金運工業大廈和荃灣眾安街等35個天台住戶的情況，他們雖獲安排入住屯門寶田臨時收容中心，但截至本月7日為止，僅有15戶成員完成房屋署審查並獲安排入住同區中轉房屋，另有3戶仍在等候編配，其餘17戶仍處於審核階段。

另外，組織亦在前年8月至今年8月期間向21名中心住戶進行調查，發現近5成受訪者稱曾受蝨患困擾。調查發現，整體受訪者亦對中心的個人私隱及保安保障評分只有1.88分（滿分為5分）；至於衞生問題滿意度平均僅2.36分（滿分為5分）；通風問題和設施亦只有2.28分（滿分為5分）。

臨時收容中心前住戶何先生表示，對政府強拆工廠大廈指沒有辦法，而在社工幫助下入住收容中心，「本來僅住3個月，但卻住了足足9個月」。他亦批評，收容中心的環境很差，除了有老鼠、蟑螂外，「捉完又有，習慣的人便能睡，不習慣的人便要擔驚受怕」；另提到最大問題是有木蝨，「根本無法根治」。

臨時收容中心住戶李小姐表示，廁所及沖涼間只有3個，但其中1個更長期處於停用狀態，其他人只能集中使用另外2個，「我們十多人要輪流排隊去廁所」。

協助他們的組織成員陳偉雄表示，臨時收容中心只有風扇，沒有空調設備，空氣侷促及高溫情況下令人難以入睡及影響健康。他亦提到，住戶的床位狹窄及只有膠製拉簾作屏障，影響睡眠質素及私隱度低，極待改善。另外，中心沒有無線上網服務，但住戶中有學生，缺乏無線上網令學生無法正常學習。

他促請當局為收容中心住戶提供人道居住環境，包括建議房屋署増添空調設備、增設Wi-Fi服務、及時維修損壞的設施等。他亦建議當局為被迫遷住戶提供搬遷津貼及增加及興建市區中轉屋單位作安置用途，讓居民可以盡快上樓。

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記者：曾卓鋒