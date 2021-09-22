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【慳得就慳】慳家男月花$2300紙巾曬乾重用　僅有2條內褲聞過無異味繼續穿

健康 17:51 2021/09/22

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慳家男月花$2300，紙巾曬乾重用，僅有2條內褲，聞過無異味就會繼續穿。

為慳錢無所不用其極？美國一名男子多年來秉承著「慳得就慳」的理念，每月只花300美元（約2300港元），他會將用過的紙巾曬乾重用，家中亦只得2條內褲，聞過覺得沒有異味便繼續穿。

根據外媒報道，來自美國紐約的Matt Rivera夢想成為職業摔跤選手，為了儲錢追夢，他事無大小都精打細算。過去他曾在TLC頻道節目《Extreme Cheapskates（超級吝嗇鬼）》中，公開獨特的慳錢方法，指每月僅花費300美元，嚴格要求自己「慳得就慳」。

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Matt表示，平時不會花太多錢購買衣服，家中只有2條內褲；為了節省水電費，在清洗內褲前會先聞聞它的味道，若然覺得沒有異味便會繼續穿。他又指，自己會將用過的紙巾擰乾，放在窗邊讓太陽曬乾後再用。

為了保持良好體態，Matt會進食蛋白粉、健身操肌。然而市面上的蛋白粉售價不便宜，一罐隨時索價100美元（約778港元），因此他選擇用蛋殼和香蕉皮自製蛋白粉。

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另外，為了省下理髮的費用，他會找母親Margarita幫忙剃光頭。Margarita每個月亦會為兒子購買食物。對於兒子極致的慳錢方法，她表示十分欣賞：

很多人說我兒子很小氣，但我會說這是節儉，我也認為他很有創意。

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責任編輯：羅嘉欣

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