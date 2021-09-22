【醫療事故】流產嬰未解剖已送食環署　屯門醫院致歉並密切跟進產婦情況

▲ 流產嬰未解剖已送食環署，屯門醫院致歉並密切跟進產婦情況。（資料圖片）

屯門醫院發言人今日（22日）公布一宗遺漏送交遺體作解剖事件。發言人指，一名懷孕25周的孕婦因胎兒已無生命跡象，8月2日於本院接受引產。引產後，醫生為產婦及嬰屍組織進行了一系列檢查及化驗，包括抽血、照X光、化驗胎盤及進行染色體檢查等，以進一步了解胎死腹中的原因。

本個案的家屬同意除了化驗組織外，亦同意安排嬰屍進行解剖，並在完成解剖後把遺體交食物環境衛生署處理。至本月中，產婦到本院進行產後檢查，醫生在臨床醫療管理系統未能找到嬰屍解剖報告，追查發現當日引產後未有將嬰屍送往解剖。本院已約見產婦及家屬解釋事件及致歉，醫護團隊會繼續密切跟進產婦情況，提供適切治療及協助。

TOPick向屯門醫院查詢，醫院表示嬰屍已按正常程序送由食物環境衛生署處理，惟未有將嬰屍送往解剖就交由食環署處理。院方表示，非常關注今次事件，已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處呈報，並會就事件進行調查及提出改善建議。

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責任編輯：李榮忠