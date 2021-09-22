【公務員】聶德權提醒公務員要事不避難　鼓勵親身落區為政策把脈

▲ 公務員事務局局長聶德權表示，公務員要事不避難、換位思考，同時鼓勵同事親身走進社區，為擬訂政策把脈。（聶德權Facebook）

公務員事務局局長聶德權今日在社交網站發帖文，指自己出席「公共行政領袖實踐課程」分享活動期間，提醒公務員要事不避難、換位思考，同時鼓勵同事親身走進社區，為擬訂政策把脈。

聶德權表示，今期第38屆課程吸引共36名公務員參加，涉及來自32個不同政策局及部門，又指自己簡單和學員分享在《港區國安法》及完善選舉制度落實後，香港進入新時代，外界對公務員角色及責任的期許及挑戰後，便把大部份時間留作問答。

他形容，同事感興趣的議題既廣泛、也尖銳，包括問及國家副主席夏寶龍對香港問題提出了具體指示的意義、公務員的素質及外界的觀感、公務員事務局擔起統籌普及社區檢測計劃及疫苗接種計劃等防疫工作的緣由、推動使用社交媒體的績效，以及2000年前後入職同事的福利待遇問題等。

他又提醒一眾學員，公務員要事不避難、義不逃責，政府要為市民解決問題，而不是走程序，又強調要設身處地，換位思考，從用家的角度出發。

聶德權又以自己為例，形容自己喜歡落區，例如走訪不同地區和進行家訪，與不同面向、不同行業的市民接觸，直接聆聽他們的心聲，務求令政策「落地」，強調鼓勵公務員多落區，親身走進社區，為擬訂政策把脈。

他又指，高級公務員作為政府管治團隊的骨幹，既要與時並進，掌握環球發展的最新情況及對香港的影響，亦要緊貼國家的發展大局，準確認識及貫徹「一國兩制」精神要義，維護國家利益，推動香港發展，造福社會。

為培養具潛質出任首長級的人員，公務員培訓處每年舉辦2次、為期3星期的「公共行政領袖實踐課程」，內容包括公共政策的制訂及管理、公眾參與、新科技應用、創新及設計思維、傳媒技巧及危機處理等。

有關課程自2003年推出後，成為總薪級表第45至49點人員的重點培訓課程，迄今已培訓超過1300名高級人員。

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責任編輯：胡偉明