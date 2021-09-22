  • 31°C
香港時間 : 2021922日 (週三) 18:41
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 聲夢傳奇 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【蝴蝶普查】環團發現罕見普福來灰蝶現身龍鼓灘　各蝴蝶熱點蝴蝶多樣性豐富

社會 17:39 2021/09/22

分享：

熱門 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 聲夢傳奇 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

普福來灰蝶。(高兆昌攝)

環團綠色力量今日（22日）發表新一份蝴蝶普查結果，在9個蝴蝶熱點共錄得162種蝴蝶，佔全港蝴蝶物種總數約6成。北區鹿頸和屯門龍鼓灘錄得最多蝴蝶品種，龍鼓灘更發現非常罕見、本地體型最細蝴蝶之一的普福來灰蝶。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

綠色力量在去年6月至今年5月，在9個蝴蝶熱點共錄得162種蝴蝶，當中包括44種珍稀蝴蝶（即「罕見」及「非常罕見」物種）。錄得最多蝴蝶物種的地點包括北區鹿頸和屯門龍鼓灘，均錄得108種蝴蝶；其次是沙頭角，錄得94種蝴蝶。

綠色力量高級教育及保育主任盧詠鋒表示，鹿頸記錄的娜環蛺蝶（Neptis nata），過去曾列為存疑物種，直至近年才經官方確認為本地物種，目前仍未有評級。他認為，是次於鹿頸發現，不但為該地新增一項蝴蝶記錄，亦顯示該蝶近年開始於本港繁衍，並有逐漸擴展趨勢。

至於龍鼓灘記錄的普福來灰蝶（Freyeria putli）則屬「非常罕見」，是本地體型最細的蝴蝶之一。該蝶主要分布於大嶼山部份地區，雖然早年亦於龍鼓灘出現，但出現次數極為稀少。今次發現有助確認龍鼓灘是該蝶在大嶼山以外的另一棲息地。

盧詠鋒認為，這次蝴蝶普查受疫情影響，只能有限度進行，包括普查地點、普查次數及普查員人數均較之前減少，但最新錄得的整體蝴蝶物種數目未見顯著減少，反映各蝴蝶熱點的蝴蝶多樣性豐富，情況令人滿意。

他提醒，本港多個蝴蝶熱點是熱門郊遊地點，疫情下市民郊遊意欲明顯上升，人流增加難免為各個蝴蝶熱點構成壓力，呼籲市民享受大自然同時，需兼顧愛惜郊野環境，包括帶走垃圾、不要採摘植物，切勿污染水源、吸煙或生火，保護大自然，以維持本地豐富的蝴蝶資源。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：洪芷晴

相關文章

蝶舞迎春｜將軍澳跨灣橋「蝴蝶拱橋」抵港　網民爭相拍攝真面目【多圖】
17:58 2021/02/16
蝶舞迎春｜將軍澳跨灣橋「蝴蝶拱橋」抵港　網民爭相拍攝真面目【多圖】
【海洋公園】市區蝴蝶公園新登場　「自然生態徑」展逾百蝴蝶物種【多圖】
19:55 2021/04/01
【海洋公園】市區蝴蝶公園新登場　「自然生態徑」展逾百蝴蝶物種【多圖】
【幼兒教育】課堂注入藝術元素盼啟發幼兒創意　師生齊扮蝴蝶學昆蟲生命周期
00:00 2021/06/02
【幼兒教育】課堂注入藝術元素盼啟發幼兒創意　師生齊扮蝴蝶學昆蟲生命周期

你可能感興趣

蝶舞迎春｜將軍澳跨灣橋「蝴蝶拱橋」抵港　網民爭相拍攝真面目【多圖】
17:58 2021/02/16
蝶舞迎春｜將軍澳跨灣橋「蝴蝶拱橋」抵港　網民爭相拍攝真面目【多圖】
【海洋公園】市區蝴蝶公園新登場　「自然生態徑」展逾百蝴蝶物種【多圖】
19:55 2021/04/01
【海洋公園】市區蝴蝶公園新登場　「自然生態徑」展逾百蝴蝶物種【多圖】
【幼兒教育】課堂注入藝術元素盼啟發幼兒創意　師生齊扮蝴蝶學昆蟲生命周期
00:00 2021/06/02
【幼兒教育】課堂注入藝術元素盼啟發幼兒創意　師生齊扮蝴蝶學昆蟲生命周期
大嶼山 沙頭角 蝴蝶 綠色力量 疫情 北區 龍鼓灘 壓力 經濟 污染

最高瀏覽

【候肺續命】32歲媽媽患淋巴癌命危苦等換肺　深情丈夫網上求助：救救我太太
16:33 2021/09/21
【候肺續命】32歲媽媽患淋巴癌命危苦等換肺　深情丈夫網上求助：救救我太太
【明星豪宅】徐菁遙為10歲女開豪華生日派對　Suki屋邨出身升呢成闊太
17:04 2021/09/20
【明星豪宅】徐菁遙為10歲女開豪華生日派對　Suki屋邨出身升呢成闊太
【六合彩】中秋金多寶頭獎1注獨中8,597萬　彩票於投注站購買
21:47 2021/09/21
【六合彩】中秋金多寶頭獎1注獨中8,597萬　彩票於投注站購買