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【沒血緣的愛】母誕女後無力照顧忍痛棄養　暖心消防員接生女嬰2日後成養父

育兒經 18:27 2021/09/22

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美國一名消防員助孕婦接生後，得知媽媽無力照顧女嬰，決定領養BB。

人與人之間的緣分十分奇妙，美國一名消防員早前在執勤期間為孕婦緊急接生，並將母女送往醫院治療。女嬰出生後慘遭生母拋棄，消防員得知消息後，決定領養女嬰，並指自己和太太一直想要女兒，遇見BB女像是命中注定一樣。

消防員助接生

綜合外媒報道，2011年美國南卡羅來納州一名消防員Marc Hadden執勤時收到緊急求助，指一名孕婦在沙灘上即將臨盆。他趕至現場將孕婦送上救護車，孕婦在送醫途中分娩，Marc替她親自接生。

將母女送往醫院後，Marc得知女嬰生母因無力照顧女嬰，打算放棄撫養權，隨即萌生領養女嬰的念頭。Marc與妻子Beth前往醫院探望女嬰母親，當時醫生正安排領養程序，女嬰母親跟Beth表示無法將BB交給從未見過的人，明言希望Beth領養女兒。

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一家五口相處融洽

Marc與Beth商量之後，決定帶女嬰回家，並將她命名為「Grace」。兩夫婦原本育有兩子，一直想要多名女兒，Marc指遇見Grace像是命中注定一樣，比得獎還要高興。

現時Grace已10歲，個性開朗，與兩位哥哥相處融洽，一家人生活幸福快樂。每逢憶起與女兒相遇的時刻，Marc與Beth都會慨嘆緣分的奇妙，指人生最美好的際遇總發生在眨眼之間，慶幸自己沒有錯過。

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責任編輯：王明芳

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