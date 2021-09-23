【虎道門】MIRROR正副隊長年月累積兄弟情　Lokman+AK互相補位為成員把關

▲ MIRROR正副隊長默契靠日常累積，Lokman+AK互相補位為兄弟把關。

於7、8月間，MIRROR成員分別推出新歌，當中第7首兩為MIRROR正副隊長楊樂文（Lokman）與江𤒹生（Anson Kong）聯手合作的《虎道門》。

Lokman與AK兩個Man Power十足的MIRROR成員在MV中化身暴走族，將型格火爆一面推向極致。

MIRROR正副隊長Lokman與AK首度合作，在MV中換上日本暴走族的裝束，唱著二人親自為Rap部份填的歌詞，邊唱邊跳幹勁十足的舞蹈，看得樂迷熱血沸騰。講到今次的合作，原來是由AK誠邀Lokman加入而促成。

▲ 新歌《虎道門》是兩位隊長首次合作。（instagram圖片）

磨練耐性 技術加乘

今年AK得到推出新歌的機會，他希望加入Rap元素在內，十分夠兄弟情的AK馬上想到隊長Lokman：「一直都很喜歡唱Rap時的Lokman，所以找他合作。很清楚他的口味，亦知如果找他來合作，一定能夠夾到，我喜歡阿Man的表演方法以及他擁有的才能，做歌時已想像到出來的效果和能量，果然不負期望。」

性格沉穩的Lokman則謂：「一開始AK找我時感覺還是比較淡淡然，慢慢談下去就發現越踩越深，心中把火亦越燒越旺。歌曲是想講我們心中對舞台燒得很旺的那把火，慢慢就延伸成想帶觀眾進來我們的舞台，看看那把火燒得有多厲害。」

二人大讚MV拍攝場景的美豔和仔細，AK大力讚歎：「錄音時我們不停來回給意見，腦海中越來越有畫面。當去到MV拍攝現場，真的靚到不得了，仔細到連魚缸都是美術組搬到現場再慢慢擺設，在現場忍不住不停讚歎。」Lokman更直呼：「像主題樂園一樣！」

▲ MV場景佈置得極為精緻。（發相）

互相呼應 正副分明

MIRROR正副隊長聯手上陣，不論歌詞還是AK的服裝上，都有「正副分明」的字眼。

原來早在歌曲創作前，AK腦海中已有這句子的出現：「正副分明是講我們的性格，是說一不二、做事公正的人，覺得這亦是花姐（經理人黃慧君）選我們做正副隊長的原因。

AK進一步解釋：「我們在性格、工作上會互補，看到對方身上有洞就貼些膠布為他補上。有時想為團隊爭取一些事情，要跟花姐溝通，我們亦會用策略，看如何哄她、如何聰明地分工。」

Lokman認同AK的說法，補充謂：「正副分明除了講我們性格，還講我們的職責，身為隊長我們要為其他隊員把好關、把事情看得清楚，怎樣去互相溝通和配合，令事情達到事半功倍的狀態。我們之間甚至很多溝通怎樣去分工，都是過去磨合了數年的默契。」

▲ AK欣賞Lokman Rap的才能，Lokman則喜歡AK的義氣和熱情。（發相）

時日積累互信

二人早於《全民造星》比賽前就已認識，直至經歷維期半年的比賽、到美國集訓、組成男子團體MIRROR，他們的「兄弟情」由各種生活上的小事累積，靠著日常相處去增加默契。

AK提到：「我們在比賽中重遇，雖然分別在A、B兩組，但無形中有默契存在，有種重新認識的感覺。在美國那段時間我們好Close，有很多種在心中的想法，後來因為他是隊長，我是副隊長，我一直都好信任、跟隨他。」

「小則食飯買飯盒，或者許多大事，他都會站出來頂著：『得啦我搞掂啦』！」Lokman邊模仿AK邊說：「這亦是我最欣賞他的特質，有情有義、真性情，他實在太熱情，如果你是個內斂的人，第一次見到AK會被嚇倒、感到不自在，但這亦是他最大的優點。」

AK最欣賞Lokman的成熟和對任何事處之泰然的態度：「他以前跳街舞，經常在Battle，那種冷靜處理任何事的心態，是我最需要學習的地方。」

同場加映：麥美恩專訪

引人入勝 樂極忘型

最近二人都分別有主持節目，Lokman與隊友Tiger（邱傲然）、Alton（王智德）和岑樂怡主持的節目《幫緊你應援團》，應「委托人」的要求幫忙炮製驚喜和完成夢想，Lokman從中有所得著：「個案有溫情、開心、熱血，大家都抱著很簡單的心、單純地做，就已經是個很好的能量。」

經常擔任《今餐有料到》客席嘉賓的AK，笑指他的烹飪天份終於被公司看到：「我可以望一眼就記得怎樣煮，接下來還有個甜品節目，下廚是我的興趣，享受烹飪過程之外，見到別人吃得開心自己也會開心。」

▲ 體能一向不俗的Lokman及AK，十分享受《水著考有Feel》的拍攝過程。

二人與其他隊友早前到新開幕的水上樂園拍攝《水著考有Feel》，更有如放假一樣，不停想著可以怎樣去玩、拍攝完畢要開大餐。

AK更興奮地爆料指，本來的班底並沒有他：「我是後補的，Tiger說剛打完排球很累，忽然放棄這個機會就找我去頂上，當晚我們在樂園酒店過夜不停拍照給他，他有表示後悔。」

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一起進化 要把抑鬱拯救

講到一眾成員拍節目，MIRROR的12子在舉行演唱會之前，抽時間到梅窩拍《調教你MIRROR》。當中，一向予人堅強印象的Lokman，面對主持人梁祖堯（阿祖）時把心牆卸下，自爆擔崗隊長壓力超大。

Lokman坦言經過阿祖的「調教」後放鬆了許多：「阿祖在營中除了關懷，還分享了很多想法，他給了我一句話，我一直有在運用和提醒自己，『要相信這個世界是美好的』，所有事情自然會向好的方面去想，亦會少一點負面情緒和壓力。」

AK在營中亦學會更加信任隊友，眾人的連結因而變得更強：「12個人能夠走在一起，這個緣份很珍貴。」

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化妝：Giann Cheung @AnnieG. Chan Makeup Centre

髮型：Man Chan @Chic Privat i Salon

服裝：Harvey Nichols, Giuseppe Zanotti

造型：PIPA Creative

場地：Jas Party

記者：陳心怡