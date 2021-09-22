【土地房屋】再做特首如何解決房屋問題？ 梁振英：增加供應

▲ 全國政協副主席梁振英。（陳靜儀攝）

如再做特首，全國政協副主席、前特首梁振英會如何解決房屋及通關問題？梁振英今出席一個「十四五規劃」分享會時被與會者問及上述問題。不過，他沒有回應「再做特首」這個假設，但指，房屋問題始終需要「增加供應」解決，接下來是執行問題。至於通關，他認為，需要推動市民踴躍接種疫苗及做好預防措施，長期穩控本地疫情。

另外，梁振英又提到，本港經濟結構單一，許多港青學有所成，未能做到學以致用，「令他們鬱鬱不得志，令部分人對社會有看法」。他稱，問題能通過融入國家發展大局解決，認為香港應善用國家「十四五規劃」的機遇，讓年輕人有更多出路。

他又指，過往有假訊息令年輕人對內地有成見，有大學生提出到內地考察會被同輩排斥，認為各界應該協助解決。又建議要激發港青，尤其大學生主動到內地交流，例如鼓勵他們即日來回大灣區城市，讓他們有動機及條件融入國家發展大局。

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記者：林曉君