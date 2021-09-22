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【港區國安法】國安處拘19歲女子涉違國安法　消息指為賢學思政發言人黃沅琳

社會 18:07 2021/09/22

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國安處今日（22日）在旺角區拘捕一名19歲本地女子，涉違國安法。消息指被捕女子為為「賢學思政」發言人黃沅琳。（資料圖片）

繼日前拘捕賢學思政召集人王逸戰、前秘書長陳枳森及前發言人朱慧盈三人，涉嫌透過社交網站及擺放街站發表顛覆國家政權言論，國安處今日（22日）在旺角區拘捕一名19歲本地女子，涉嫌違反《香港國安法》的第22及23條「串謀煽動他人實施顛覆國家政權」罪。該名被捕女子現正被扣留調查。警方行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。

消息指，被捕女子為為「賢學思政」發言人黃沅琳。

相關報道：

【港區國安法】涉串謀煽動顛覆國家政權　賢學思政召集人等3人還押候訊。詳情即看：【下一頁】

【非法集結】「賢學思政」王逸戰黃沅琳先後被捕　警方指2人涉煽惑他人參與非法集結。詳情即看：【下一頁】

【港區國安法】「賢學思政」指遭警告或犯港區國安法　警方稱屬警務處國家安全處人員。詳情即看：【下一頁】

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記者：曾卓鋒

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