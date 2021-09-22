【港區國安法】國安處拘19歲女子涉違國安法　消息指為賢學思政發言人黃沅琳

▲ 國安處今日（22日）在旺角區拘捕一名19歲本地女子，涉違國安法。消息指被捕女子為為「賢學思政」發言人黃沅琳。（資料圖片）

繼日前拘捕賢學思政召集人王逸戰、前秘書長陳枳森及前發言人朱慧盈三人，涉嫌透過社交網站及擺放街站發表顛覆國家政權言論，國安處今日（22日）在旺角區拘捕一名19歲本地女子，涉嫌違反《香港國安法》的第22及23條「串謀煽動他人實施顛覆國家政權」罪。該名被捕女子現正被扣留調查。警方行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。

消息指，被捕女子為為「賢學思政」發言人黃沅琳。

相關報道：

【港區國安法】涉串謀煽動顛覆國家政權 賢學思政召集人等3人還押候訊。詳情即看：【下一頁】

【非法集結】「賢學思政」王逸戰黃沅琳先後被捕 警方指2人涉煽惑他人參與非法集結。詳情即看：【下一頁】

【港區國安法】「賢學思政」指遭警告或犯港區國安法 警方稱屬警務處國家安全處人員。詳情即看：【下一頁】

更多《健康台》最新影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：曾卓鋒