【三隧分流】陳恒鑌建議引入時變收費系統　按隧道使用率定時調整收費

▲ 民建聯發表「重塑本港交通運輸承載力」報告。（民建聯圖片）

本港「塞車」情況常見，民建聯立法會議員陳恒鑌就「重塑本港交通運輸承載力」發表倡議書，建議政府透過改變泊車轉乘及隧道收費政策，改變市民的出入習慣。

倡議書中建議政府重塑轉乘政策，陳恒鑌認為，擴展泊車轉乘範圍至巴士轉乘站，增加轉乘優惠車位供應，有助解決路面私家車過多的問題。

他解釋指，外國於公路上設置多功能綜合大樓情況普遍，如芬蘭及哥本哈根等都有於公路上空加建大樓。本港有4.2%土地是用於道路及運輸設施上，若能加以善用交通樞紐旁及上空空間，則有助舒緩土地不足問題。

他以大欖隧道為例，建議以架空形式，在大欖隧道上空提供多元社區設施，包括超級市場、食肆、銀行等，讓駕車者在返回居所前，可一站式解決日常生活 所需，節省前往相關零售點的時間，增加市民使用轉乘設施的誘因。

他又指，現時巴士轉乘站環境欠佳，繁忙時間擠迫，「好天曬、落雨淋」，所以難以吸引駕車人士使用。故此，當局應大幅提升轉乘站的綜合配套。

在三隧分流方面，他建議政府引入「時變收費系統」，即按隧道的使用需求，於早上及黃昏的特定繁忙時段，按不同時區逐步把隧道收費調升，於需求高峯期後，逐步調低收費。

而其他行車隧道，如城門隧道及將軍澳隧道等，雖然在繁忙時間會出現「樽頸」，但在平日普通時段的使用量仍然不高。於成本可持續發展的前題下，他建議當局研究在非繁忙時間豁免收費的可行性。

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責任編輯：陳梓蔚