【仙氣婚照】不滿婚紗相變騰雲駕霧仙人照　新娘嬲爆攝影公司︰天國的階梯？

▲ 有新娘的婚紗相變成騰雲駕霧仙人般的照片，她形容這是「天國的階梯」。

很多新人結婚前都會拍一兩輯婚紗相，為自己留下美好回憶。不過，如果婚紗相出來的效果不似預期，多少會為新人帶來不快，甚至一肚氣。內地有新娘分享，自己的婚紗相竟變成騰雲駕霧仙人般的照片，她大吐苦水，哭笑不得形容這是「天國的階梯」。

綜合內地傳媒報道，黑龍江大慶市的一名張姓新娘於網上公開自己的婚紗照，並問網民有沒有婚照攝影師推介。她寫道︰

打算重新換一家（攝影公司）拍了。接下來獨樂樂不如眾樂樂，請大家欣賞我天國的階梯。

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猶如登上天國的階梯

張女決定與網民分享這輯非一般的婚紗相，從4張照片可見，她穿上一身紅色絲絨禮服，新郎則穿著黑色西裝，兩人的打扮沒有問題。重點是藍天白雲的背景，二人站在及坐在一個白色的樓梯上，加上周圍都是白煙，感覺如仙境，令他們看似要通往天國般。

至於相片中騰雲駕霧的效果，不知是攝影公司後加還是P圖，張女未有交代。當地傳媒其後聯絡到張女，她表示其實攝影公司為他們所拍的其他照片都不錯，她與另一半都感到滿意，就是這幾張在樓梯的比較好笑，才在網上與眾同樂。她指攝影公司已答應重拍，並請網民別再問是哪一間公司了。

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網民︰好有「仙氣」

雖然事件已解決，但網民都議論紛紛，認為這輯「仙氣婚照」實在太好笑了。有網民留言，「好有『仙氣』」、「象徵上天堂都要一齊？」、「靈感來自《西遊記》？」，更有人將《西遊記》的劇照與張女的婚照做對比。

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責任編輯：王明芳