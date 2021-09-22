愛情片《12日》獲選亞洲電影節開幕片　鄧麗欣感觸：明唔明白對方想要甚麼？

▲ 《12日》

林愛華在2000年執導的電影《12夜》道盡都市男女拍拖心態，21年後她再編導新片《12日》，由鄧麗欣（Stephy）及馬志威主演，以12日帶出由拍拖到結婚，10年時間兩個人感情及關係變化。

在《12日》還在後期製作階段已傳來喜訊，影片被今年第18屆亞洲電影節選定為開幕電影，消息令台前幕後興奮，Stephy說：「好開心，因為今次是導演的另一延續，好有意思。自己剛為電影完成後期配音同睇完試片，好鍾意部戲，咁快就有好消息，希望可以接踵而來。」

Stephy有共鳴

在今日（9月22日）率先發放的電影節海報中，男女主角在鬧市燈影下背對背，Stephy望著遠方若有所思、馬志威則手插褲袋、閉著眼，中間有「愛情輪迴」四字，透出戀人間的無奈。

Stephy直言，《12日》是導演以一段10年感情中的12日作為時間性去表達男女主角的感情變化，她演出時已很有感覺：「《12日》帶出兩個人相處，有無搵到一個舒服相處嘅方法、有無彼此妥協，明唔明白對方想要甚麼？」

她更坦言：「當中好幾場戲拍嘅時候同睇試片時，自己都有種好深刻、難受感覺，相信有經歷過不同感情嘅朋友，無論男女都會有共鳴。」

有別一般港產愛情片

至於首次憑主演電影入圍亞洲電影節的馬志威非常高興可參與《12日》，因當年《12夜》都是隨伴成長：「之前無諗過有機會參與到《12日》，角色需要橫跨10年對演員講係一個挑戰，同Stephy合作好有得著，導演嘅愛情觀則比較獨突，拍愛情片嘅觸覺亦唔一樣，有別一般港產愛情片。」

而導演林愛華對於《12日》未上映已有喜訊，說：「好久沒在香港拍戲，今次「回歸」，是拍《12夜》的新一章，真是最好不過，能做開幕電影，更是喜上加喜！」

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